Алёна Родовская: «До референдума остаётся 5 дней, и мы видим, что великая битва за его срыв началась»
Новости Беларуси. 23 февраля в 2022 году стал исторически важным праздником как для гражданских так и для военных: этот праздник объединяет всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто спасает жизни в больницах, кто выезжает на место трагедии, кто в одну минуту принимает решение и молча бросается туда, где возникает угроза жизни. В мире, в котором общество признает однополые браки, объявляет новые гендеры, ставит под угрозу традиционные ценности, в Беларуси растет престиж воинской службы.
Что такое быть настоящим мужчиной в современном мире, рассуждает Алена Родовская в своей рубрике «ЗаДело».
Алена Родовская, СТВ:
Исторические события необратимы. В преддверии 23 февраля, когда мы будем поздравлять наших защитников Отечества и говорить спасибо тем, кто профессионально защищает нашу страну, хочу начать с главного. 21 февраля Александр Лукашенко, вручая награды сотрудникам прокуратуры, сказал: начатое Генеральной прокуратурой дело о геноциде белорусского народа – вопрос исторической справедливости и долга перед памятью каждого третьего погибшего в Беларуси. Каждый раз, когда видишь кадры с новых, найденных захоронений, на ум приходит только одно: в отвоеванной земле – кровь наших семей.
Наша нынешняя борьба не сопоставима с той, с Великой Отечественной войной. Мы сражаемся за то, чтобы наша страна осталась нашей. Чтобы мы решали, как и где нам жить. Это история про нашу национальную гордость, про все человеческое.
Алена Родовская:
Далеко ходить не надо. Перед нашими глазами – Украина. Бедная, зависимая, которая предала, продала все, что можно было. Самая гнусная и подлая из всех видов войн – это гражданская война между русскими и украинцами, которую так хочет развязать Америка. Страна, разделенная на радикальных патриотов и радикальных либералов, легко управляема, но, наверное, так и есть – первых можно гнать на любые военные действия, вторых – толкнуть на любое предательство. А то, что страдает простой украинский народ – кто об этом думает? Во имя справедливости им так хочется запустить свои ракеты.
Недавно мы с журналистами обсуждали роль мужчины в нашем современном обществе. К сожалению, все чаще приходится оправдываться за то, что они мужчины. Новая этика желает превратить мужчин в нечто, лишив их главного достоинства – мужчиной зваться. Признает однополые браки, выдумывает новые гендеры, ставит под угрозу традиционные ценности и само ядро общества – семью. А давайте на территории, которая называется Беларусью, мужчины останутся мужчинами, а женщины – женщинами, и давайте никогда не путать наши роли, вступая в брак. И давайте за это мы проголосуем через пять дней – главное политическое событие года.
Алена Родовская:
До референдума остается пять дней, и мы видим, что великая битва за его срыв началась. Безопасность! Я снова возвращаюсь к этому слову. Для тех, кому это надо, – прекрасный повод раздуть из мухи даже не слона. Но наша с вами безопасность под личным контролем у Президента, для наших силовиков – это синоним чести.
Завтра 23 февраля – День защитника Отечества. Для меня вы – символ мужества. Неважно – гражданский, военный, для меня этот праздник для тех, кто спасает жизни в больницах, кто ищет пропавших детей, кто выезжает на место трагедии, кто в одну минуту принимает решение и бросается в воду, например, к тонущему ребенку, кто в доли секунды принимает то самое решение.
Алена Родовская:
Кстати, недавно меня обвинили беглые в том, что в одной из своих рубрик призналась в готовности к тому, что мой сын пойдет воевать. Так вот, я и сегодня повторю, что горжусь тем, что мой сын в 13 лет обучается в военно-патриотическом клубе «Рысь», что его два деда отслужили в армии. И мы, матери, хотим, чтобы наши сыновья выросли настоящими мужчинами.
Хочу завершить рубрику словами Николая Карпенкова, который, выступая недавно в шоу-митинге «В режиме правды», со сцены сказал: за умы наших детей давно идет война, надо только не упустить время. Да, Николай Николаевич, я и сегодня повторю: мы не хотим войны, но если вдруг, наши мальчишки вас не подведут, а мы всегда будем ждать их дома.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Воспитанные мальчики и девочки в нашей стране любили свою Родину и мечтали ее защищать. Посмотрите на эту сцену, посмотрите на юных спецназовцев, на лицеистов, на курсантов. Рядом с нами наша смена. С такими бойцами мы непобедимы.
Страну мы никому не отдадим. Фашизм в Республике Беларусь не прошел. Никто кроме нас. Долг, честь, Отечество! Долг, честь, Отечество! Долг, честь, Отечество!
Алена Родовская:
Это время выбрало нас.