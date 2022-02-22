Алёна Родовская: «До референдума остаётся 5 дней, и мы видим, что великая битва за его срыв началась»

Новости Беларуси. 23 февраля в 2022 году стал исторически важным праздником как для гражданских так и для военных: этот праздник объединяет всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто спасает жизни в больницах, кто выезжает на место трагедии, кто в одну минуту принимает решение и молча бросается туда, где возникает угроза жизни. В мире, в котором общество признает однополые браки, объявляет новые гендеры, ставит под угрозу традиционные ценности, в Беларуси растет престиж воинской службы.

Алена Родовская, СТВ:

Исторические события необратимы. В преддверии 23 февраля, когда мы будем поздравлять наших защитников Отечества и говорить спасибо тем, кто профессионально защищает нашу страну, хочу начать с главного. 21 февраля Александр Лукашенко, вручая награды сотрудникам прокуратуры, сказал: начатое Генеральной прокуратурой дело о геноциде белорусского народа – вопрос исторической справедливости и долга перед памятью каждого третьего погибшего в Беларуси. Каждый раз, когда видишь кадры с новых, найденных захоронений, на ум приходит только одно: в отвоеванной земле – кровь наших семей.

Наша нынешняя борьба не сопоставима с той, с Великой Отечественной войной. Мы сражаемся за то, чтобы наша страна осталась нашей. Чтобы мы решали, как и где нам жить. Это история про нашу национальную гордость, про все человеческое.

Алена Родовская:

Далеко ходить не надо. Перед нашими глазами – Украина. Бедная, зависимая, которая предала, продала все, что можно было. Самая гнусная и подлая из всех видов войн – это гражданская война между русскими и украинцами, которую так хочет развязать Америка. Страна, разделенная на радикальных патриотов и радикальных либералов, легко управляема, но, наверное, так и есть – первых можно гнать на любые военные действия, вторых – толкнуть на любое предательство. А то, что страдает простой украинский народ – кто об этом думает? Во имя справедливости им так хочется запустить свои ракеты.

Недавно мы с журналистами обсуждали роль мужчины в нашем современном обществе. К сожалению, все чаще приходится оправдываться за то, что они мужчины. Новая этика желает превратить мужчин в нечто, лишив их главного достоинства – мужчиной зваться. Признает однополые браки, выдумывает новые гендеры, ставит под угрозу традиционные ценности и само ядро общества – семью. А давайте на территории, которая называется Беларусью, мужчины останутся мужчинами, а женщины – женщинами, и давайте никогда не путать наши роли, вступая в брак. И давайте за это мы проголосуем через пять дней – главное политическое событие года.