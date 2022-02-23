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«Место, в котором вершится будущее нашей страны». Военнослужащие посетили Дворец Независимости

23 февраля 2022 18:11
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Новости Беларуси. В День защитников Отечества Дворец Независимости, символ и творение периода суверенной Беларуси, распахнул двери для тех, кто каждый день стоит на страже нашей Родины и защищает ее суверенитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Место, в котором вершится будущее нашей страны». Военнослужащие посетили Дворец Независимости-1

Курсанты и офицеры Военной академии, а также военнослужащие 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады праздник отметили в интерьерах рабочей резиденции Президента. Примечательно, что среди гостей в погонах были и представительницы прекрасной половины.

«Место, в котором вершится будущее нашей страны». Военнослужащие посетили Дворец Независимости-4

Для гостей открыты все залы, которые до этого они могли видеть лишь в официальной хронике. Дворец Независимости произвел неизгладимое впечатление.

«Место, в котором вершится будущее нашей страны». Военнослужащие посетили Дворец Независимости-7

Грубо говоря, у офицера есть свой кабинет, в котором он работает, общается со всеми. По факту можно сказать, что это тот же кабинет, только не офицера, обычного лейтенанта, а уже главы нашего государства. Да, немного отличается по масштабам и красоте, но в то же время это тоже рабочее место, за которым решаются многие дела и вершится будущее нашей страны.

«Место, в котором вершится будущее нашей страны». Военнослужащие посетили Дворец Независимости-10

Впечатления, скажу по-простому, вау. Я очень приятно удивлен. Все красочно, ярко. И побывать в такой обстановке – это дорогого стоит.

«Место, в котором вершится будущее нашей страны». Военнослужащие посетили Дворец Независимости-13

Я очень впечатлена, потому что здесь все сверкает, все очень красиво. Не ожидала, были другие какие-то предположения, что здесь и как, но очень красиво.

«Место, в котором вершится будущее нашей страны». Военнослужащие посетили Дворец Независимости-16

Не обошлось и без посещения музея. Особое место в экспозиции занимает картина, на которой запечатлен день в августе 2020-го, когда главнокомандующий с оружием в руках вышел на проспект Победителей, чтобы поддержать силовиков.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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