«Место, в котором вершится будущее нашей страны». Военнослужащие посетили Дворец Независимости

Новости Беларуси. В День защитников Отечества Дворец Независимости, символ и творение периода суверенной Беларуси, распахнул двери для тех, кто каждый день стоит на страже нашей Родины и защищает ее суверенитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты и офицеры Военной академии, а также военнослужащие 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады праздник отметили в интерьерах рабочей резиденции Президента. Примечательно, что среди гостей в погонах были и представительницы прекрасной половины.

Для гостей открыты все залы, которые до этого они могли видеть лишь в официальной хронике. Дворец Независимости произвел неизгладимое впечатление.

Грубо говоря, у офицера есть свой кабинет, в котором он работает, общается со всеми. По факту можно сказать, что это тот же кабинет, только не офицера, обычного лейтенанта, а уже главы нашего государства. Да, немного отличается по масштабам и красоте, но в то же время это тоже рабочее место, за которым решаются многие дела и вершится будущее нашей страны.

Впечатления, скажу по-простому, вау. Я очень приятно удивлен. Все красочно, ярко. И побывать в такой обстановке – это дорогого стоит.

Я очень впечатлена, потому что здесь все сверкает, все очень красиво. Не ожидала, были другие какие-то предположения, что здесь и как, но очень красиво.