Кочанова пообщалась с победителями конкурса эссе «Знаю свою Конституцию»: очень непростая тема для старшеклассников

Новости Беларуси. В Совете Республики 23 февраля чествовали победителей конкурса сочинений «Знаю свою Конституцию». Наталья Кочанова вручила дипломы учащимся из Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

41 эссе, десятки учреждений образования и несколько номинаций. К примеру, «Конституция Республики Беларусь и ее место в моей жизни» или «Закон главный, закон важный – Конституция страны». И вот авторы лучших текстов сегодня в Совете Республики. Молодые люди смогли пообщаться с Натальей Кочановой. Живой диалог длился несколько часов. Обсудили предстоящий референдум, вопросы образования, работу Молодежного парламента. Закрытых тем не было. Много говорили о законотворчестве, ведь это основная тема эссе, которые были представлены на конкурс.

Виктория Борсук, ученица средней школы № 6 Бреста:

Это очень интересная тема сама по себе – Конституция. Она действительно играет важную роль в нашей жизни, нас как детей, потом как подрастающего поколения и в принципе как граждан.

Андрей Михалюк, учащийся Высоковского государственного сельскохозяйственного профессионально-технического колледжа:

Как только мне сообщили, что можно поучаствовать, написать про Конституцию, я решил, что это интересно, можно узнать больше про свою страну. Я писал свою работу на белорусском языке.