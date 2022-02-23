Кочанова пообщалась с победителями конкурса эссе «Знаю свою Конституцию»: очень непростая тема для старшеклассников

Новости Беларуси. В Совете Республики 23 февраля чествовали победителей конкурса сочинений «Знаю свою Конституцию». Наталья Кочанова вручила дипломы учащимся из Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Совете Республики 23 февраля чествовали победителей конкурса сочинений «Знаю свою Конституцию». Наталья Кочанова вручила дипломы учащимся из Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
41 эссе, десятки учреждений образования и несколько номинаций. К примеру, «Конституция Республики Беларусь и ее место в моей жизни» или «Закон главный, закон важный – Конституция страны». И вот авторы лучших текстов сегодня в Совете Республики. Молодые люди смогли пообщаться с Натальей Кочановой. Живой диалог длился несколько часов. Обсудили предстоящий референдум, вопросы образования, работу Молодежного парламента. Закрытых тем не было. Много говорили о законотворчестве, ведь это основная тема эссе, которые были представлены на конкурс.
Виктория Борсук, ученица средней школы № 6 Бреста:
Это очень интересная тема сама по себе – Конституция. Она действительно играет важную роль в нашей жизни, нас как детей, потом как подрастающего поколения и в принципе как граждан.
Андрей Михалюк, учащийся Высоковского государственного сельскохозяйственного профессионально-технического колледжа:
Как только мне сообщили, что можно поучаствовать, написать про Конституцию, я решил, что это интересно, можно узнать больше про свою страну. Я писал свою работу на белорусском языке.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я рада тому, что наши члены Совета Республики выступают инициаторами проведения таких конкурсов, которые организованы в Брестской области уже не первый раз. Нынешний конкурс был посвящен теме «Знай свою Конституцию». Очень непростая тема, по-моему, для старшеклассников, но вместе с тем было большое количество участников, а сегодня победители этого конкурса присутствовали здесь, в Совете Республики, где мы провели с ними встречу. Очень хорошая встреча, очень позитивная встреча. А самое главное, что у ребят было достаточно много вопросов, которые пригодятся нам в нашей работе.
Ребята также смогли ближе познакомиться с работой парламентариев. Для них провели экскурсию. Молодые люди побывали в музее и увидели зал заседаний, где принимаются важнейшие законодательные решения.
Читайте также:
Какие разногласия были при редактировании Конституции и что там принципиально нового? Рассказала Екатерина Дулова
Статья 32 – наши семьи. Что предлагают изменить в Конституции по вопросам брака и материнства?
Председатель БСЖ: проголосовать за новый Основной закон – это и есть часть большого функционала по защите своего Отечества