Министр информации: «Я голосовал за принятие новой редакции Конституции Республики Беларусь»

Новости Беларуси. Участие в досрочном голосовании принял и министр информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Перцов подчеркнул, что ажиотаж вокруг вносимых поправок в Основной закон говорит о степени небезразличия наших граждан к будущему своей страны. Особенно в период, когда Беларусь столкнулась с беспрецедентным количеством вызовов и угроз извне.