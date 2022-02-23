Прямой эфир

Министр информации: «Я голосовал за принятие новой редакции Конституции Республики Беларусь»

23 февраля 2022 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участие в досрочном голосовании принял и министр информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Перцов подчеркнул, что ажиотаж вокруг вносимых поправок в Основной закон говорит о степени небезразличия наших граждан к будущему своей страны. Особенно в период, когда Беларусь столкнулась с беспрецедентным количеством вызовов и угроз извне.

Министр информации: «Я голосовал за принятие новой редакции Конституции Республики Беларусь»-1

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Я голосовал за принятие новой редакции Конституции Республики Беларусь, нового взаимного договора между государством и обществом, нового уклада нашей жизни, то, по каким правилам будет жить в ближайшее время наше государство. В ходе обсуждения проекта новой Конституции, каждой конкретной новеллы каждый гражданин здесь не остался безучастным.

Читайте также:

«Появляются иногда мелкие пакостники». Кубраков на избирательном участке лично проверил, как работают сотрудники милиции

Что важно для белорусской молодёжи и чем опасен саботаж накануне референдума? Объясняет Александр Лукьянов

Министр здравоохранения проголосовал досрочно на референдуме по внесению дополнений в Конституцию

# Конституция # общество # Владимир Перцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Место, в котором вершится будущее нашей страны». Военнослужащие посетили Дворец Независимости
23 февраля 2022 18:11

«Место, в котором вершится будущее нашей страны». Военнослужащие посетили Дворец Независимости

Статья 32 – наши семьи. Что предлагают изменить в Конституции по вопросам брака и материнства?
23 февраля 2022 17:41

Статья 32 – наши семьи. Что предлагают изменить в Конституции по вопросам брака и материнства?

В отношении спонсоров протестов в Беларуси возбуждено уголовное дело. Им грозит до 8 лет лишения свободы
23 февраля 2022 17:39

В отношении спонсоров протестов в Беларуси возбуждено уголовное дело. Им грозит до 8 лет лишения свободы