Министр информации: «Я голосовал за принятие новой редакции Конституции Республики Беларусь»

Новости Беларуси. Участие в досрочном голосовании принял и министр информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Перцов подчеркнул, что ажиотаж вокруг вносимых поправок в Основной закон говорит о степени небезразличия наших граждан к будущему своей страны. Особенно в период, когда Беларусь столкнулась с беспрецедентным количеством вызовов и угроз извне.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Я голосовал за принятие новой редакции Конституции Республики Беларусь, нового взаимного договора между государством и обществом, нового уклада нашей жизни, то, по каким правилам будет жить в ближайшее время наше государство. В ходе обсуждения проекта новой Конституции, каждой конкретной новеллы каждый гражданин здесь не остался безучастным.
Читайте также:
«Появляются иногда мелкие пакостники». Кубраков на избирательном участке лично проверил, как работают сотрудники милиции
Что важно для белорусской молодёжи и чем опасен саботаж накануне референдума? Объясняет Александр Лукьянов
Министр здравоохранения проголосовал досрочно на референдуме по внесению дополнений в Конституцию