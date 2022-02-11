Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара

Новости Беларуси. С настоящего подвига началась пятница, 11 февраля, в Малоритском районе. Во время пожара в агрогородке Мокраны 13-летний Богдан Шелег спас на пожаре своих маленьких сестер – шестилетнюю Полину и трехлетнюю Еву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мальчик о том, как спас сестёр из горящего дома: «Вдохнул полной грудью, встал и разбил окно». Подробнее здесь.

История Богдана из деревни Мокраны так похожа на большой подвиг маленького человека – Ромы Когодовского. Одним из первых проведать юного героя в больницу приехал глава района, он же ранним утром и поделился новостью о спасении в социальных сетях.

Михаил Баценко, председатель Малоритского райисполкома:

Богдан спас сестричек. Он испугался, очень испугался, но в то же время у него даже мысли не было о том, чтобы кинуть своих сестричек. Наверное, в генетическом коде белорусов такие геройские поступки заложены.

Дом семьи Шелег принадлежит хозяйству «Мокраны». Семья в нем живет уже 14 лет – въехали сразу после свадьбы. Здесь первые шаги в жизни делал каждый из малышей, вспоминает мама Наталья. Огонь повредил пол, стены, потолок, но часть мебели уцелела. Впереди разбор вещей, а восстанавливать дом поможет хозяйство. Уже с понедельника примутся за работы. «Были множественные раны». Врач рассказал о состоянии подростка, который спас сестёр во время пожара. Читайте здесь.

Сергей Степанюк, директор сельхозпредприятия «Мокраны»:

Посмотрели, предварительно есть наметки, что надо делать. После выходных, когда хозяева придут в себя, разберут последствия пожара, будем решать конкретно. Самое главное – что сохранились стены и крыша. А внутри декор можно сделать.

Причина пожара устанавливается, одна из самых вероятных версий – короткое замыкание. Спасти дом от полного разрушения помог пожарный извещатель. Школьник из Малоритского района, который вытащил сестёр из пожара: хочу стать спасателем. Подробнее здесь.