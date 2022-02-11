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Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара

11 февраля 2022 18:33
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Новости Беларуси. С настоящего подвига началась пятница, 11 февраля, в Малоритском районе. Во время пожара в агрогородке Мокраны 13-летний Богдан Шелег спас на пожаре своих маленьких сестер – шестилетнюю Полину и трехлетнюю Еву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальчик о том, как спас сестёр из горящего дома: «Вдохнул полной грудью, встал и разбил окно». Подробнее здесь.

Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара-1

История Богдана из деревни Мокраны так похожа на большой подвиг маленького человека – Ромы Когодовского. Одним из первых проведать юного героя в больницу приехал глава района, он же ранним утром и поделился новостью о спасении в социальных сетях. 

Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара-4

Михаил Баценко, председатель Малоритского райисполкома:
Богдан спас сестричек. Он испугался, очень испугался, но в то же время у него даже мысли не было о том, чтобы кинуть своих сестричек. Наверное, в генетическом коде белорусов такие геройские поступки заложены. 

Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара-7

Дом семьи Шелег принадлежит хозяйству «Мокраны». Семья в нем живет уже 14 лет – въехали сразу после свадьбы. Здесь первые шаги в жизни делал каждый из малышей, вспоминает мама Наталья. Огонь повредил пол, стены, потолок, но часть мебели уцелела. Впереди разбор вещей, а восстанавливать дом поможет хозяйство. Уже с понедельника примутся за работы. 

«Были множественные раны». Врач рассказал о состоянии подростка, который спас сестёр во время пожара. Читайте здесь.

Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара-10

Сергей Степанюк, директор сельхозпредприятия «Мокраны»: 
Посмотрели, предварительно есть наметки, что надо делать. После выходных, когда хозяева придут в себя, разберут последствия пожара, будем решать конкретно. Самое главное – что сохранились стены и крыша. А внутри декор можно сделать.

Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара-13

Причина пожара устанавливается, одна из самых вероятных версий – короткое замыкание. Спасти дом от полного разрушения помог пожарный извещатель. 

Школьник из Малоритского района, который вытащил сестёр из пожара: хочу стать спасателем. Подробнее здесь.

Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара-16

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС Беларуси: 
Данный факт еще раз свидетельствует о важности и необходимости установки в домовладениях автономных пожарных извещателей. Ведь это прибор, который способен на ранней стадии предупредить беду.

# Пожар # общество # Михаил Баценко # Сергей Степанюк # Ирина Тукай # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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