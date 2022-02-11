Эффективность судебной системы. Как прошло совещание по проекту закона об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе?
Новости Беларуси. Возможность исправить судебные ошибки должна быть безусловно гарантирована. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по проекту закона об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Особое внимание – эффективности работы судебной системы. Реформировать сферу нужно крайне взвешенно из-за серьезности последствий выносимых судебных постановлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новом проекте предусмотрена возможность обжалования решений суда, в том числе и Верховного. Опротестовать их можно будет в апелляционном порядке в специальной комиссии, в состав которой могут войти не только судьи, но и представители общественности. Раньше такой возможности не было.
Подробности расскажет Ксении Худолей.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Эффективность судебной системы измеряется многими параметрами. Это и доступность защиты, и оперативность правосудия, и, безусловно, возможность обжаловать приговор. Именно этот процесс в белорусском законодательстве требует своевременного обновления. Речь о судебных решениях по уголовным делам. Вариантов оспорить приговор может стать больше.
Александр Лукашенко о судебных ошибках: возможность исправить должна быть безусловно гарантирована (здесь подробности).
Для проверки законности приговоров суда существует несколько процедур с принципиальными отличиями. Апелляция – это обжалование не вступивших в законную силу судебных решений. Механизм такой: чтобы оспорить приговор районного суда, нужно обратиться в вышестоящий суд в течение 10 суток. С 2012 года в уголовный процесс постепенно стали вводить элементы апелляции. Сейчас она работает в полной мере. Между тем поводы совершенствовать Уголовно-процессуальный кодекс еще есть.
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Законопроект может также расширить полномочия Генеральной прокуратуры и дать возможность в любой момент обжаловать любое решение суда. Документ, призванный укрепить законность и стабильность судебной системы, Александр Лукашенко в целом поддержал. Нюансы еще дошлифуют специалисты, тогда проект направят в парламент.