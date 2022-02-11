Эффективность судебной системы. Как прошло совещание по проекту закона об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе?

Новости Беларуси. Возможность исправить судебные ошибки должна быть безусловно гарантирована. Об этом заявил Президент Беларуси во время совещания по проекту закона об изменениях в Уголовно-процессуальном кодексе. Особое внимание – эффективности работы судебной системы. Реформировать сферу нужно крайне взвешенно из-за серьезности последствий выносимых судебных постановлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом проекте предусмотрена возможность обжалования решений суда, в том числе и Верховного. Опротестовать их можно будет в апелляционном порядке в специальной комиссии, в состав которой могут войти не только судьи, но и представители общественности. Раньше такой возможности не было.