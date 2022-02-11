Мальчик о том, как спас сестёр из горящего дома: «Вдохнул полной грудью, встал и разбил окно»

Новости Беларуси. С настоящего подвига началась пятница, 11 февраля, в Малоритском районе. Во время пожара в агрогородке Мокраны 13-летний Богдан Шелег спас на пожаре своих маленьких сестер – шестилетнюю Полину и трехлетнюю Еву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под утро они проснулись от звука пожарного извещателя. Дом загорелся, а родители были на работе. Мальчик не растерялся: разбил стекло, и дети выбрались из огненной ловушки через окно. Юный герой сейчас находится в больнице.

Школьник из Малоритского района, который вытащил сестёр из пожара: хочу стать спасателем. Подробнее здесь .

Богдан Шелег, житель деревни Мокраны:

В часа четыре утра я проснулся от странного звука, типа скрипа или чего-то такого, и от дыма. Встаю с кровати (я с сестрами спал), выхожу, подхожу к туалету, потому что оттуда был звук и тепло было. Открываю дверь, а туалет полностью горит.

Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара. Подробнее здесь.

Сейчас с 13-летним Богданом уже все хорошо, парень оправляется после стресса. Это утро он запомнил буквально по секундам. Папа уже ушел на работу, а мама еще не вернулась – оба трудятся в местном хозяйстве. Дети мирно спали.