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Мальчик о том, как спас сестёр из горящего дома: «Вдохнул полной грудью, встал и разбил окно»

11 февраля 2022 18:24
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Новости Беларуси. С настоящего подвига началась пятница, 11 февраля, в Малоритском районе. Во время пожара в агрогородке Мокраны 13-летний Богдан Шелег спас на пожаре своих маленьких сестер – шестилетнюю Полину и трехлетнюю Еву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мальчик о том, как спас сестёр из горящего дома: «Вдохнул полной грудью, встал и разбил окно»-1

Школьник из Малоритского района, который вытащил сестёр из пожара: хочу стать спасателем. Подробнее здесь.

Под утро они проснулись от звука пожарного извещателя. Дом загорелся, а родители были на работе. Мальчик не растерялся: разбил стекло, и дети выбрались из огненной ловушки через окно. Юный герой сейчас находится в больнице.

Кристина Протосовицкая узнала о случившемся из первых уст. 

Мальчик о том, как спас сестёр из горящего дома: «Вдохнул полной грудью, встал и разбил окно»-4

Богдан Шелег, житель деревни Мокраны:
В часа четыре утра я проснулся от странного звука, типа скрипа или чего-то такого, и от дыма. Встаю с кровати (я с сестрами спал), выхожу, подхожу к туалету, потому что оттуда был звук и тепло было. Открываю дверь, а туалет полностью горит.

Семье мальчика, который спас сестёр из огня, помогут отремонтировать дом после пожара. Подробнее здесь.

Сейчас с 13-летним Богданом уже все хорошо, парень оправляется после стресса. Это утро он запомнил буквально по секундам. Папа уже ушел на работу, а мама еще не вернулась – оба трудятся в местном хозяйстве. Дети мирно спали.

Мальчик о том, как спас сестёр из горящего дома: «Вдохнул полной грудью, встал и разбил окно»-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Возгорание началось за этой дверью. Богдан открыл ее, и на него дыхнуло пламя. Он вернулся в комнату, где спали младшие сестры, чтобы их разбудить. Девочки настолько испугались, что отказались идти за ним к ближайшей двери. Тогда Богдан решает разбить окно, чтобы спастись из огненного плена.

Мальчик о том, как спас сестёр из горящего дома: «Вдохнул полной грудью, встал и разбил окно»-10

«Были множественные раны». Врач рассказал о состоянии подростка, который спас сестёр во время пожара. Читайте здесь.

Уроки ОБЖ в школе прошли не зря, признается сам подросток. Он испугался лишь на секунду, а потом твердо решил действовать, шаг за шагом, чтобы спасти сестер и себя. 

Мальчик о том, как спас сестёр из горящего дома: «Вдохнул полной грудью, встал и разбил окно»-13

Богдан Шелег:
Я сказал сестрам ложиться и сам лег. Вдохнул полной грудью, встал и разбил окно, которое возле нас было. Пока сам не смог дышать, я сестер не подпускал. Убрал с подоконника стекло и посадил сестер, чтобы они тоже могли дышать. Выпрыгнул из окна на улицу, немного прорезал ноги и руки. Взял сестер, вытащил, и в нижнем белье мы пошли к бабушке.

# Пожар # происшествия # Богдан Шелег # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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