«Были множественные раны». Врач рассказал о состоянии подростка, который спас сестёр во время пожара

Новости Беларуси. С настоящего подвига началась пятница, 11 февраля, в Малоритском районе. Во время пожара в агрогородке Мокраны 13-летний Богдан Шелег спас на пожаре своих маленьких сестер – шестилетнюю Полину и трехлетнюю Еву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как парень спасал через окно малышей, увидела случайная прохожая, она же вызвала спасателей. Из дома бабушки Богдана и старшую Полину – девочка надышалась едким дымом – забрала скорая. К этому моменту в больницу уже вызывали лучшего хирурга с 40-летним стажем, и он сделал все, чтобы руки мальчика восстановились на 100 %.