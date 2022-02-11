«Были множественные раны». Врач рассказал о состоянии подростка, который спас сестёр во время пожара
Новости Беларуси. С настоящего подвига началась пятница, 11 февраля, в Малоритском районе. Во время пожара в агрогородке Мокраны 13-летний Богдан Шелег спас на пожаре своих маленьких сестер – шестилетнюю Полину и трехлетнюю Еву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как парень спасал через окно малышей, увидела случайная прохожая, она же вызвала спасателей. Из дома бабушки Богдана и старшую Полину – девочка надышалась едким дымом – забрала скорая. К этому моменту в больницу уже вызывали лучшего хирурга с 40-летним стажем, и он сделал все, чтобы руки мальчика восстановились на 100 %.
Николай Нестерук, заведующий хирургическим отделением Малоритской центральной районной больницы:
Угрозы жизни… не представляла опасности, но были множественные (около 12) резаные раны пальцев, кисти, предплечья, ладони. Пришлось длительное время, где-то в течение 1,5 часа, ушивать все эти мелкие раны. Сестричка вторая немножко отравилась угарным газом, было нарушение дыхания. Но пролежала несколько часов в отделении реанимации, подышала кислородом, оказали помощь, сейчас ее состоянию и жизни ничего не угрожает.
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