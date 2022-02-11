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Школьник из Малоритского района, который вытащил сестёр из пожара: хочу стать спасателем

11 февраля 2022 18:35
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Новости Беларуси. С настоящего подвига началась пятница, 11 февраля, в Малоритском районе. Во время пожара в агрогородке Мокраны 13-летний Богдан Шелег спас на пожаре своих маленьких сестер – шестилетнюю Полину и трехлетнюю Еву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Школьник из Малоритского района, который вытащил сестёр из пожара: хочу стать спасателем-1

Жизни Богдана и его сестры Полины ничего не угрожает, а маленькая Ева с родителями. Одним словом, хэппи-энд, автор которого – храбрость сердца одного подростка.  

Школьник из Малоритского района, который вытащил сестёр из пожара: хочу стать спасателем-4

Богдан Шелег, житель деревни Мокраны:  
После этого случая [хочу стать – прим. ред.] спасателем – спасать жизни других людей. Я очень благодарен, что есть такие профессии как пожарный, доктор. То, что они спасли нас. То, что врачи вылечат меня.  

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# Спасение # общество # Богдан Шелег # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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