Новости по тегу #Пожар

К моменту прибытия подразделений МЧС в окне на восьмом этаже наблюдалось открытое горение. Сработала система речевого оповещения о пожаре.
К моменту прибытия подразделений МЧС одноэтажный дом горел открытым огнем. В одной из комнат спасатели обнаружили хозяина домовладения и его знакомую и вывели их на свежий воздух.
На месте происшествия работало 10 единиц техники МЧС.
К моменту прибытия подразделений МЧС внутри здания операторной наблюдалось горение.
Удалось спасти 55 тонн зерна.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и вместе с работниками хозяйства спасли 55 тонн зерна.
По данным спасателей, в результате инцидента никто не пострадал.
Три автомобиля огонь уничтожил полностью, еще семь серьезно повредил.
Пострадавших в результате происшествия нет.
20 сентября в оперативную дежурную часть поступила информация о задымлении в здании общежития на улице Октябрьской, переданная через систему экстренного оповещения «Молния»
Жители Кито вместе с пожарными тушили огонь у жилых кварталов.
Утром поступил сигнал о возгорании на объекте в агрогородке Стаи. К моменту прибытия расчетов наблюдалось интенсивное задымление.
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