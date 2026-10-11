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Новости по тегу #Пожар

В Могилеве горело общежитие на ул. Белинского: спасено 6 человек, эвакуировано 104
11 октября 2026 09:48

В Могилеве горело общежитие на ул. Белинского: спасено 6 человек, эвакуировано 104

МЧС спасло двух человек при пожаре в Верхнедвинске
11 октября 2026 08:31

МЧС спасло двух человек при пожаре в Верхнедвинске

МЧС ликвидировало загорание в Брестском районе
10 октября 2026 07:37

МЧС ликвидировало загорание в Брестском районе

Спасатели ликвидировали пожар на зерносушильном комплексе в Витебском районе
06 октября 2026 07:11

Спасатели ликвидировали пожар на зерносушильном комплексе в Витебском районе

В Кобринском районе горел зерносушильный комплекс
05 октября 2026 14:18

В Кобринском районе горел зерносушильный комплекс

В Кобринском районе ликвидирован пожар на зерносушильном комплексе – МЧС
04 октября 2026 11:30

В Кобринском районе ликвидирован пожар на зерносушильном комплексе – МЧС

Система «Молния» зафиксировала пожар больнице Логойска
02 октября 2026 18:08

Система «Молния» зафиксировала пожар больнице Логойска

Пьяный 19-летний минчанин устроил пожар на паркинге: сгорели 10 машин
02 октября 2026 14:03

Пьяный 19-летний минчанин устроил пожар на паркинге: сгорели 10 машин

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кафе Жлобина
01 октября 2026 09:00

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кафе Жлобина

В Сенно произошел пожар в общежитии, один человек эвакуирован
20 сентября 2026 16:01

В Сенно произошел пожар в общежитии, один человек эвакуирован

На столицу Эквадора перекинулся лесной пожар
15 сентября 2026 06:45

На столицу Эквадора перекинулся лесной пожар

Спасатели ликвидировали пожар на зерносушильном комплексе в Лепельском районе
12 сентября 2026 08:57

Спасатели ликвидировали пожар на зерносушильном комплексе в Лепельском районе