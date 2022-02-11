«Долго к этому шли и стремились». Более 50 сотрудников милиции Минской области отметили наградами

Новости Беларуси. В музее истории Великой Отечественной войны вручили награды руководителям лучших подразделений территориальных отделов внутренних дел Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оценивались различные направления деятельности за 2021 год. В списке 16 подразделений. Не оставили без внимания и лучших по профессии.

Свыше 50 сотрудников органов внутренних дел отмечены высокими наградами. Ряду сотрудников были вручены офицерские погоны, грамоты и благодарности.

Александра Попова, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

Те сотрудники, которые сегодня получили высокое звание лучших по профессии, нацелены на то, чтобы показать, что они достойны этого звания в текущем году. И то, что та награда, которую они получили сегодня, будет являться определенным стимулом для их дальнейшего роста и профессионального движения.

Дмитрий Тамило, заместитель начальника Любанского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению:

Мы, конечно же, гордимся этой наградой. Долго к этому шли и стремились. Конечно же, награда не только лично моя, но и всего коллектива, всего подразделения. Я надеюсь, что и в будущем мы будем высоко держать эту марку и стремиться к более высоким результатам.