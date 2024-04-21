Сельское хозяйство Беларуси ждёт революция! Основные посылы Президента на большом аграрном совещании

В начале недели Президент провел большое совещание по сельскому хозяйству. После него сложилось впечатление, что у аграриев просто непаханое поле работы. Это и в прямом смысле так – Беларусь в активной фазе посевной. Глава государства озвучил проблемы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем как они есть. Без прикрас, намеков и тех самых аллегорий, которыми удобряют тексты журналисты, а вот от сельского хозяйства ждут конкретики и полной мобилизации ресурсов. Если хотите, нам нужна революция в отрасли. То есть время выходить на абсолютно новый уровень. Конечно, мы знаем, на что способны белорусские аграрии. Беларусь в этом плане живет уж точно не хуже, да что скромничать – во многом лучшем, чем миллионы людей, которые испытают дефицит продуктов и даже голодают. У нас же полные закрома. Судя по цифрам, еще и поделиться можем. Да и что цифра. Элементарно все мы ходим в магазин и видим, что полки просто завалены продуктами. А санкциями даже не пахнет. У нас пахнет колбасой и свежими овощами. Поверьте, это лучший комплимент для аграриев.

Но Президент ведь собирает совещания не для того, чтобы комплименты отвешивать и спасибо раздавать. Поверьте, глава государства видит все, что делают крестьяне, и как никто другой ценит их труд. Александр Лукашенко и сам из простых. И работу на земле знает, и землю нашу знает, и ресурсы, и на что на самом деле способны наши аграрии. Потому и требует – давать урожаи, соблюдать технологии, по-хозяйски относиться к земле. Задачи не новые, но вопрос в другом: как подходим к их выполнению. Если посмотреть на ту же технику, вроде, и выпускаем, и новые машины идут в хозяйства, а аграрии недовольны. У них своя правда, мол, импортная лучше. Никто и не спорит, что нашим еще есть куда расти в вопросах качества. Президент понимает, что пора и осовременить машинно-тракторный парк страны. Еще на прошлой неделе на совещании с промышленниками звучали и эти задачи в том числе. Но и отношение к технике должно быть соответствующим. А не как в отдельных хозяйствах, где под забором настоящие кладбища машин, которые могли бы еще послужить. Ну, при бережном уходе, конечно. Не подмажешь – не поедешь. А так – где гарантии, что и новые экземпляры досрочно не уйдут на покой, а с ними будут похоронены и государственные деньги, и даже, копнем глубже, то, что дороже денег, – это наши надежды на хороший урожай и сытое завтра. Почему тормозим и как прибавить ходу? В этих вопросах на неделе пытался разобраться Евгений Пустовой, который отправился и к теоретикам, и к практикам. Подобное белорусское крестьянство уже переживало технологическую революцию. Еще живы женщины, которым вместо лошадей приходилось впрягаться в плуги. Трактор на полях тогда встречали овациями. Сейчас грядет новая эволюция механизации. Энергонасыщенные тракторы и точное земледелие. Но лица у аграрного истеблишмента невеселы. Работать надо по-новому.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сельскохозяйственный сектор давно пора повсеместно переводить на новый технологический уровень, внедрять точное земледелие. Это стратегия на перспективу. Мировые лидеры по производству сельскохозяйственной продукции вкладывают значительные средства в создание умной техники, и цифровизация в этих государствах доходит до 80 % в аграрном секторе. Умное сельское хозяйство сегодня и на будущее – важный приоритет в борьбе с конкурентами. Мы должны произвести революцию в аграрном машиностроении и сельском хозяйстве. Но не забывайте, что прежде, чем делать революцию, нам надо добиться нормального качества сельскохозяйственной техники, которая работает на полях, чтобы она была не хуже импортной. Об этом мы на прошлом совещании с промышленниками говорили. Исторически так сложилось. АПК и машиностроение – это крылья белорусской экономики. Проблематику и перспективы самых важных отраслей по инициативе Президента обсуждают в самом широком представительстве и в самой жаркой риторике. Результат есть, но он должен быть лучше. Так что эти совещания исторического значения? Но вот некоторые моменты весьма острые. Машиностроение для АПК – это как антагонисты. Создано много – хотелось бы больше.

Александр Лукашенко:

Все хорошо, Александр Михайлович. Для Витебской области нужна специфический техника. Ну не та техника, и все. Вот не та, хоть умри, не та. Вот фрагмент из совещания по промышленности.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Основой машинно-тракторного парка сельхозпроизводства Беларуси является техника отечественного производства, которая составляет 212 тысяч единиц, импортных – 27 тысяч единиц. Александр Лукашенко:

Вы назвали в заключение несколько проблем. Когда эти проблемы будут решены? По зерноуборочным комбайнам, кормоуборочным комбайнам, по почвообрабатывающей технике, энергонасыщенным – более 400 лошадей – тракторам. Сергей Бартош:

По энергонасыщенной технике, тракторам, Министерство промышленности обещает к концу года начать поставку тракторной техники. До 500 лошадиных сил. Это свыше 450… Александр Лукашенко:

А где они возьмут двигатель? На уровень Президента даже подняли нехватку современных тракторов в столичном регионе. Лукашенко призвал промышленников решать проблемные вопросы: вот вам полномочия – действуйте! Подробности. А это уже совещание по АПК. Здесь говорят о том, как относятся к технике. Как не к родной. Мурыжат в гаражах. Три месяца зимы растаяли как снег. А трактора и ныне там.