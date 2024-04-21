БРСМ и Молодёжный парламент запускают новый проект – подробностями поделился Александр Лукьянов

В гостях программы «Сенат» член Совета Республики, первый секретарь Центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Александр Лукьянов. В чем миссия делегатов ВНС от БРСМ?

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Вы знаете, там практически нет начальников, там простые ребята. Посмотрели по номенклатуре должностей: диспетчер, инженер, агроном, водитель. Да, есть и руководители, учителя, есть и спортсмены, и представители культуры. В количествах представлены будут наши все основные институты. И, конечно, общественное гражданское общество, общественный сектор – это тот фильтр, который должен позволить при принятии решений именно пропустить через себя каждый законопроект, жить этим законопроектом, жить этой проблемой на земле. И, конечно, приземлять это все к своему родному месту, к аудитории, к коллективу, который выдвинул и доверил этому делегату эту миссию. Этот наш фильтр из простых, но уже зарекомендовавших себя ребят, молодежи и других общественных институтов позволит нам выверять каждое решение до шага, позволит потом и дойти до каждого. И по возвращении с той информацией, которую мы получим, очевидно, это и Военная доктрина, и Концепция национальной безопасности – базовые вещи, от которых мы отталкиваемся, наряду с экономикой и патриотическим воспитанием – помочь еще донести эту информацию в коллективы. «Есть небольшой рекорд» – как идет строительство молодежного патриотического центра?

Александр Лукьянов:

Это очень важный вопрос, и особенно надо подчеркнуть его значимость в важный год, юбилейный год освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Вопрос строительства ведется, начиная с ноября. Активно работает молодежь. Даже, хочу сказать, есть небольшой рекорд. Ведь социальная система соревновательная, соцсоревнование – лучшая форма, которая когда-либо работала, повышая интерес к тому роду деятельности, чем занимается молодежь. Цель этого мероприятия и поддержки нашего Президента объявлением указом Всебелорусской молодежной стройкой – акцентировать внимание на созидательной платформе через труд, через общение, через уважение к истории. И особо я хочу поблагодарить каждого добровольца, волонтера – очень много. Я не буду перечислять организации, дабы никого не рекламировать, но хочу сказать, это видно по отношению руководителей конкретного ведомства, организации. Там уже было очень много министерств, много предприятий, много простых молодежных коллективов. Многие из руководителей, кстати, вузов, ректоры лично приезжали поработать со студентами. Всю зиму ребята трудились, работали на территории самой казармы. И здесь практически каждый день проводилась еще дополнительная работа, потому что ребята находят неразорвавшиеся снаряды, артефакты наших защитников. Вы представляете, что такое потрудиться? И когда ты видишь среди бута и фундамента, который тоже сейчас обновляют, штык-нож советского солдата, ты понимаешь, что когда-то наши защитники вот этим ножом останавливали огромную фашистскую армию, которая просто смела всю Европу. А на одной Брестской крепости она остановилась настолько, сколько хватило времени, чтобы и Польшу, и Францию вместе взятые завоевать. «Молодежный сход» – когда, зачем и почему этот проект для всех?

Александр Лукьянов:

Я думаю, следующая тема, которую мы должны затронуть, это и наша совместная инициатива. «Молодежный сход», как мы его назвали, где-то с юмором определенным, где-то понимая, что нам надо вызвать интерес, но понять, что именно в таких проектах должен быть заложен институт не только преемственности, а такой горизонтальной коллаборации, взаимодействия между организациями. Как часто молодежь говорит, БРСМ – это как исполнительная власть на местах, а Молодежный парламент – это как совет депутатов. Пусть даже в такой форме, если молодежь себя идентифицирует, пожалуйста. Но мне кажется, этот проект позволит объединить усилия, объединить молодежь. И если он станет и заиграет новыми красками, как мы с вами определили, 26 апреля, уважаемые наши телезрители, слушатели в сегменте интернета, мы приглашаем, открыта заявка сейчас и на сайте БРСМ: live, и на страничке Молодежного парламента. Пожалуйста, я уверен, что это будет новой вехой. Открытая регистрация, мы не сепарируем как-то – нет, тут только Молодежный парламент или только активисты связаны с молодежью – ни в коем случае! Пожалуйста, если есть интерес к проекту, если есть что сказать, если ты хочешь поделиться своим отношением к развитию государства, ты наш друг, брат, соратник, и мы всегда тебя поддержим. Я считаю, что это и будет кредо нашего проекта. И мы посмотрим, как работают наши структуры в регионах, потому что важнейший вопрос в молодежной, да и в любой сфере деятельности – это системность и дисциплина. Если это будет, то первичное звено всегда подтянет все эти инициативы. Если этого не будет, какие бы проекты, программы, телепередачи мы ни запускали, это будет насмарку. Уверен, по первому сценарию мы с вами будем развиваться, мы дойдем до каждого первичного звена и наших с вами организаций.