Лукашенко призвал промышленников решать проблемные вопросы: вот вам полномочия – действуйте!

Принять меры по обеспечению максимальной технологической независимости и создать условия для устойчивой работы экономики. Такое требование сегодня, 9 апреля, озвучил Александр Лукашенко на совещании о состоянии и задачах развития промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На обстоятельный и откровенный разговор был приглашен широкий круг специалистов – от высших должностных лиц до руководителей предприятий и организаций. Всего порядка 270 человек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я агитирую вас за то, что разумно, не спеша надо вернуться к конкретным производственным заданиям, хотя мы никогда в большом смысле слова от этого не уходили. Но где-то все это забросили, выбросили. Поэтому должны быть конкретные задачи. Директор должен понимать: вот это я сделаю, вот это моя зарплата, это моя премия. Только чтоб деньги назад пришли, дебиторская задолженность не висела там черт знает где. Вот это он получил медали, ордена и так далее. Надо к этому вернуться! Чтобы директора не были у нас такими мальчиками для битья. Собрались, на них все взвалили, поругали, разошлись. Все, он должен быть и поощрен. По-человечески.

Александр Лукашенко:

Я вам благодарен за то, что сделано. Всем тем, кто прибавлял это время. Но суть заключается в том, что сделанного мало. Все, что мы достигли – спасибо, хорошо. Но это крайне недостаточно! Вы сами об этом говорите, обсуждая проблемы друг с другом. У министра, может быть, и в правительстве, но я чувствую, что маловато вы встречаетесь вместе в правительстве и обсуждаете те проблемы, которые стоят перед вами, перед всеми нами. Хотя все требовали больше полномочий. Вот вам полномочия – действуйте! Экономика в ваших руках, сидящие здесь и в правительства. Плюс новые, другие секторы, представители, руководители сельского хозяйства и других – действуйте! Еще раз говорю, сделано немало. И то, что наше государство, наш народ не ощущает дикого давления, на которое рассчитывал Запад, вводя эти санкции, это ваша заслуга. Этого сегодня мало. Поэтому давайте решать хотя бы те вопросы, которые, как поэты говорят, вопиют. Лежат на поверхности.

Где не дорабатывает МТЗ и другие предприятия, мы бы эту технику продав крестьянам, крестьяне произвели бы продовольствие и продали на внешних… Опосредованно через другие товары мы бы реализовали на внешних рынках. Мне Леонид Константинович [Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси – прим.ред.] докладывает, через день я его допрашиваю: «У тебя что на складах?» – «Все нормально, ничего нет». – «Где сухое молоко, которое мы не знали, куда девать в последнем квартале прошлого года?» – «Няма». – «Где?» – «Продал». Поэтому давайте трактора продадим через сухое молоко, через сливочное масло, еще через что-то. Вариант? Вариант. Поэтому садитесь в правительстве и обсуждайте эти вопросы, принимайте решения. Не получается? Вносите предложения.