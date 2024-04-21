Первый прямой рейс из Архангельска приземлился в аэропорту Минска. В Беларусь прибыла делегация из этого региона

Очередной шаг в развитии белорусско-российских отношений. Минск и Архангельск теперь связывает прямое авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый рейс из Поморья успешно приземлился в столичном аэропорту. На его борту в Беларусь прибыла делегация во главе с губернатором этого российского региона.

Нашу страну с Архангельской областью объединяют прочные деловые связи. В России хорошо знают нашу технику, молочную и мясную продукцию. За время визита партнеры рассчитывают найти новые точки соприкосновения. В частности, запланирована встреча рабочей группы по сотрудничеству, где обсудят наиболее перспективные направления взаимодействия. Кроме того, гости посетят крупнейшие предприятия нашей страны. А представители деловых кругов в ближайшие дни соберутся на бизнес-форум.