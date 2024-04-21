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Первый прямой рейс из Архангельска приземлился в аэропорту Минска. В Беларусь прибыла делегация из этого региона

21 апреля 2024 14:02
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Очередной шаг в развитии белорусско-российских отношений. Минск и Архангельск теперь связывает прямое авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый рейс из Поморья успешно приземлился в столичном аэропорту. На его борту в Беларусь прибыла делегация во главе с губернатором этого российского региона.

Нашу страну с Архангельской областью объединяют прочные деловые связи. В России хорошо знают нашу технику, молочную и мясную продукцию. За время визита партнеры рассчитывают найти новые точки соприкосновения. В частности, запланирована встреча рабочей группы по сотрудничеству, где обсудят наиболее перспективные направления взаимодействия. Кроме того, гости посетят крупнейшие предприятия нашей страны. А представители деловых кругов в ближайшие дни соберутся на бизнес-форум.

Первый прямой рейс из Архангельска приземлился в аэропорту Минска. В Беларусь прибыла делегация из этого региона-1

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области России:
Наш приезд носит в первую очередь характер экономический, но и гуманитарный в том числе. Завтра вечером у нас будет концерт нашего знаменитого коллектива – Северного народного хора, который приехал вместе с нами. Такие визиты, встречи не только нас, но и наших туристов, наших представителей бизнеса, деловых кругов начнут теперь, с появлением прямого рейса, носить регулярный характер.

Первый прямой рейс из Архангельска приземлился в аэропорту Минска. В Беларусь прибыла делегация из этого региона-4

Начиная с 25 апреля, лайнеры между Минском и Архангельском будут курсировать раз в неделю – по четвергам. Время в пути займет всего около 2,5 часа.

Первый прямой рейс из Архангельска приземлился в аэропорту Минска. В Беларусь прибыла делегация из этого региона-7

Белорусская столица связана прямыми авиарейсами со многими городами России – это Москва, Уфа, Сочи, Новгород и другие. Список постоянно пополняется. Недавно наши самолеты начали летать в Москву из Гомеля. А с 22 марта запущен прямой рейс из областного центра в Санкт-Петербург.

# Авиасообщение # общество

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