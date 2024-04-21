ГПК Беларуси: на границе со странами ЕС за неполные 4 месяца 2024-го зафиксирована гибель 5 беженцев

На границе с сопредельными странами Евросоюза за неполные 4 месяца 2024 года зафиксирована гибель пяти беженцев. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси. Как отметили в ведомстве, с каждым годом ситуация лишь ухудшается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские силовики все чаще проявляют бесчеловечную жестокость. В результате проведения такой «гуманной» миграционной политики растет количество погибших иностранцев в приграничье. Власти Евросоюза продолжают буквально уничтожать людей, нуждающихся в их помощи, игнорируя не только международное право, но и нормы морали.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Миграционная политика соседних стран все больше ужесточается. Нормы международного права отменяются национальным законодательством, тем самым разрешая безнаказанно применять физическую силу и издеваться над беспомощными людьми. Возведенные опасные заграждения, практика насилия приводят к смертям иностранцев в приграничье. С начала миграционного кризиса белорусскими пограничниками обнаружены 48 тел беженцев, половина погибших – на границе с Польшей.

Методы избавления от беженцев становятся все более жестокими и бесчеловечными. Если в 2021 году белорусскими пограничниками зафиксирована гибель шестерых беженцев, а в 2022 – девятерых, то в 2023 году жертвами стали 28 человек.