«Секрет тут один». Белоруска, которая 10 лет выращивает телят, рассказала, почему любит свою работу

Новости Беларуси. В Гродненской области меньше всего участков для голосования, но это не сказывается на активности местных жителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нашли время сделать свой выбор и те, кто работает буквально от зари до зари. Вот и герой нашего следующего сюжета на ногах уже спозаранку, чтобы успеть в прямом смысле все.

Хадзі сюды, хадзі! Трошачкі пап’ем. Поучим тебя пить. Иди сюда, маленькая такая, хорошенькая.

И добрым словом, и полезным делом. Почти 10 лет она выращивает телят на молочно-товарном комплексе «Студеники» в окружении Беловежской пущи в Свислочском районе. Ласково называет телятник своим детским садом для буренок. Валентина и сама многодетная мама, воспитала четверых, а теперь и внуки пошли. Может, потому у нее так ловко получается ухаживать за малышами, пусть и четвероногими. У нее самые высокие показатели по привесу телят – в сутки по килограмму.

Валентина Андрушко, оператор животноводческого комплекса сельхозпредприятия:

Секрет тут один, наверное. Если любишь работу, то будут и привесы, и будет результат. С маленькими, конечно, приятно работать. Мне кажется, лучше, чем с большими. Мы все любим маленькое – оно красивенькое, хорошенькое. Все любят, наверное, такое. И мне это нравится.

Здоровый досмотренный теленок впоследствии – высокоудойная корова. Труд Валентины дает свои плоды.

Галина Буро, корреспондент:

На этом комплексе среднесуточный удой на корову – 22,6 литра молока. Это лучший показатель в хозяйстве.