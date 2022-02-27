«Секрет тут один». Белоруска, которая 10 лет выращивает телят, рассказала, почему любит свою работу
Новости Беларуси. В Гродненской области меньше всего участков для голосования, но это не сказывается на активности местных жителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нашли время сделать свой выбор и те, кто работает буквально от зари до зари. Вот и герой нашего следующего сюжета на ногах уже спозаранку, чтобы успеть в прямом смысле все.
Хадзі сюды, хадзі! Трошачкі пап’ем. Поучим тебя пить. Иди сюда, маленькая такая, хорошенькая.
И добрым словом, и полезным делом. Почти 10 лет она выращивает телят на молочно-товарном комплексе «Студеники» в окружении Беловежской пущи в Свислочском районе. Ласково называет телятник своим детским садом для буренок. Валентина и сама многодетная мама, воспитала четверых, а теперь и внуки пошли. Может, потому у нее так ловко получается ухаживать за малышами, пусть и четвероногими. У нее самые высокие показатели по привесу телят – в сутки по килограмму.
Валентина Андрушко, оператор животноводческого комплекса сельхозпредприятия:
Секрет тут один, наверное. Если любишь работу, то будут и привесы, и будет результат. С маленькими, конечно, приятно работать. Мне кажется, лучше, чем с большими. Мы все любим маленькое – оно красивенькое, хорошенькое. Все любят, наверное, такое. И мне это нравится.
Здоровый досмотренный теленок впоследствии – высокоудойная корова. Труд Валентины дает свои плоды.
Галина Буро, корреспондент:
На этом комплексе среднесуточный удой на корову – 22,6 литра молока. Это лучший показатель в хозяйстве.
Покормить телят – для этого нет понятия выходного дня. С 6 утра Валентина на молочно-товарном комплексе, но сегодня есть еще одно важное дело. Приведя себя в порядок после работы, спешит на участок для голосования в агрогородке Новый Двор. Здесь все знакомые, настроение праздничное, а главное – она сделала вклад в будущее.
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Жить в своей стране, трудится на своей земле и уверенно смотреть вперед. Ценность сильного государства в столь неспокойное время она понимает. Поддержать готова, тем более что сложа руки сидеть не умеет – вечером снова пойдет кормить телят. Такие они, белорусские женщины – трудолюбивые, энергичные, позитивные, а главное, неравнодушные к судьбе своей родины.
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