Не хуже, чем в столице. Бассейны, хамам, финская баня, тренажёрный зал – посмотрите на спорткомплекс в Иваново

Новости Беларуси. Новая статья, которую предлагают внести в Конституцию, вызвала достаточно бурную и местами болезненную реакцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о том, что «граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья». Многие восприняли нововведение как возможный уход от бесплатной медицины. Но суть в другом: чтобы каждый из нас осознанно стремился вести здоровый образ жизни и сохранить хорошее самочувствие как можно дольше. И если в столице фитнес-центры чуть ли не на каждом углу, то как обстоят дела в глубинке? Наши корреспонденты на неделе совершили марш-бросок по спортивным объектам в небольших городах и селах.

Погодки Мирослава и Варвара Крейдич из Лясковичей – это деревня в пригороде Иваново – всегда торопятся. Три месяца назад в их графике появилось место для любимого хобби. Теперь трижды в неделю они собираются на плавание. Строительство спорткомплекса в Иваново еще не завершилось, когда родители записали девчонок в группу.

Ольга Крейдич, жительница деревни Лясковичи:

Да, это деревня. Да, вдали чуть от города. Но нас это не останавливало, потому что развитие детей превыше всего, поэтому мы были готовы их возить на плавание. С восторгом приезжают и рассказывают, чему они новому научились.

Дорога от их дома занимает по столичным меркам немного – до 20 минут. Но в жизни небольших городов время исчисляется по-другому. Импульс большому спорту от маленьких сердец. Три месяца здесь не бывает свободных дорожек.

Варвара впервые поплыла в пять или шесть лет – детали оставим для тех, кто будет писать о будущей олимпийской чемпионке.

Варвара Крейдич, жительница деревни Лясковичи:

Мы вначале делаем разминку, потом заходим в бассейн и делаем вдохи и выдохи. Потом мы плаваем либо на спине, либо под водой. Мы изучили брасс, плавать «дельфином» и разворот маятником.

Спорткомплекс для 16-тысячного Иваново и почти 40-тысячного района, где основу финансового благополучия составляет сельхозпроизводство, по начинке не уступает современным фитнес-клубам. Большой и маленький бассейны, хамам и финская баня, большой игровой зал и тренажерный. К слову, по чеку столичным комплексам стоит только позавидовать: бассейн – меньше 3 рублей, игровой зал – от 5. Карту гостя приобрели больше двух десятков местных сельхозпредприятий.

Александр Добродей, заведующий спортивным комплексом «Импульс»:

Такое право должно быть у всех: оздоравливаться, укреплять свое здоровье посредством физической культуры и физической активности. У нас посещают спортивный комплекс от мала до велика. Наверное, самому малому посетителю на моей памяти было 8 месяцев. Самому старшему – женщина уже давно в возрасте и уже давно на пенсии. В большинстве посещают комплекс люди в районе 30-40 лет.

Плавание – это круто! Уж точно без прогулов. 16 уроков физической культуры для ребят из сельских школ. Для родителей это не стоит ни копейки. Два-четыре занятия – и дети уже держатся на воде.

Артем Аксенов, житель деревни Рудск:

Я умел плавать, но благодаря открытию спортивного комплекса и бассейна можно научиться лучше плавать, улучшить свои способности.

Роман Лабоцкий, житель деревни Рудск:

Минус в том, что прыгать нельзя. А так отличный бассейн.

Василий Черненко, житель деревни Рудск:

Здоровый образ жизни надо вести, чтобы, во-первых, дольше прожить; во-вторых, чтобы подкачаться; в-третьих, всегда держать себя в форме, всегда поддерживать, чтобы за себя можно было постоять. Береги здоровье, как у классика – честь, смолоду. Парням по 15 лет – тот самый возраст, когда создаются установки на будущее.