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Эта белоруска ухаживает за телятами на предприятии. Она рассказала, что для неё важно в обновлённой Конституции

27 февраля 2022 12:06
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Новости Беларуси. За сохранение семейных ценностей голосует многодетная работница сельхозпредприятия из Свислочского района. 27 февраля женщина успела и буренок покормить, и сделать свой выбор на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта белоруска ухаживает за телятами на предприятии. Она рассказала, что для неё важно в обновлённой Конституции-1

Почти 10 лет Валентина Андрушко выращивает телят на молочно-товарном комплексе «Студеники» хозяйства «Новый Двор-Агро». Ухаживает за молодняком, кормит и поит по расписанию. Говорит, к своим маленьким подопечным со всей душой. Как результат – у нее и самые высокие показатели по привесу телят в сутки – более килограмма. Забота уже как образ жизни, ведь сама воспитала четверых детей, а теперь уже и внуки пошли. Потому чувствует ответственность за их будущее – не прийти на референдум просто не могла. Сразу после работы сделала свой выбор на участке для голосования.

Эта белоруска ухаживает за телятами на предприятии. Она рассказала, что для неё важно в обновлённой Конституции-4

Валентина Андрушко, оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм сельхозпредприятия «Новый Двор-Агро»:
В обновленной Конституции есть пункт о сохранении семейных ценностей – это тоже очень важно для нас всех. Я думаю, выбор сделала правильный, потому что мы все мамы, у нас есть дети, внуки. И для своих детей и внуков мы хотим счастливое будущее, чтобы мир был на земле, чтобы мы жили все в процветающей нашей стране.

Эта белоруска ухаживает за телятами на предприятии. Она рассказала, что для неё важно в обновлённой Конституции-7

Новодворский участок № 14 Свислочского района небольшой – в списках всего 600 человек, но местные жители активно принимают участие в референдуме, явка по досрочному голосованию – около 40 %.

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# Конституция # общество # Валентина Андрушко # Фотофакт

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