Эта белоруска ухаживает за телятами на предприятии. Она рассказала, что для неё важно в обновлённой Конституции

Новости Беларуси. За сохранение семейных ценностей голосует многодетная работница сельхозпредприятия из Свислочского района. 27 февраля женщина успела и буренок покормить, и сделать свой выбор на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 10 лет Валентина Андрушко выращивает телят на молочно-товарном комплексе «Студеники» хозяйства «Новый Двор-Агро». Ухаживает за молодняком, кормит и поит по расписанию. Говорит, к своим маленьким подопечным со всей душой. Как результат – у нее и самые высокие показатели по привесу телят в сутки – более килограмма. Забота уже как образ жизни, ведь сама воспитала четверых детей, а теперь уже и внуки пошли. Потому чувствует ответственность за их будущее – не прийти на референдум просто не могла. Сразу после работы сделала свой выбор на участке для голосования.