«Я хочу научиться профессионально плавать». Эта девочка из Тихиничей уже полгода занимается в рогачёвском спорткомплексе

Новости Беларуси. Новая статья, которую предлагают внести в Конституцию, вызвала достаточно бурную и местами болезненную реакцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о том, что «граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья». Многие восприняли нововведение как возможный уход от бесплатной медицины. Но суть в другом: чтобы каждый из нас осознанно стремился вести здоровый образ жизни и сохранить хорошее самочувствие как можно дольше. И если в столице фитнес-центры чуть ли не на каждом углу, то как обстоят дела в глубинке? Наши корреспонденты на неделе совершили марш-бросок по спортивным объектам в небольших городах и селах.

Алиса Кольцова учится в Тихиничской школе и полгода занимается плаванием, не выезжая за пределы своей двухтысячной «деревни будущего». Шанс практически один на 1 500 агрогородков в стране.

Алиса Кольцова, ученица Тихиничской средней школы имени А.А. Осипова:

Я люблю здесь плавать, здесь очень круто, здесь можно играть и веселиться. Здесь есть два бассейна. Можем и в том, и в другом поплавать. Сейчас мы в маленьком, а в большом еще круче. Вообще, здесь очень круто. И я хочу научиться профессионально плавать.

Бассейны, несколько футбольных полей, теннисный корт, сауна, джакузи и кедровая бочка. Нет, это не мечта – реальность в 200 километрах от столицы на юго-восток. О долге перед деревней здесь же, в Тихиничах, говорил и глава государства минувшим летом. В этом и философия – не стереть границу между городом и деревней, а привнести лишь лучшее. Местный ФОК посещают не только дети, ежедневно сюда приходят работники сельхозпредприятия и жители ближайших деревень.

Виктор Ходько, начальник отдела спорта и туризма:

У нас занимаются и из окрестностей нашего района – это и Бобруйск, приезжают сюда Бортники, это Кировский район, пользуется популярностью у Жлобина. И, соответственно, весь Рогачев пользуется нашими услугами, потому что здесь очень комфортно. Здесь соблюдены все режимы плавательных бассейнов и спортивных залов. 70 лет вам или 15, живете в столице или далеко за МКАД, мечтаете стать спортсменом или просто забыть дорогу в поликлинику, белорусская философия государства – создать условия.