«Я хочу научиться профессионально плавать». Эта девочка из Тихиничей уже полгода занимается в рогачёвском спорткомплексе
Новости Беларуси. Новая статья, которую предлагают внести в Конституцию, вызвала достаточно бурную и местами болезненную реакцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь о том, что «граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья». Многие восприняли нововведение как возможный уход от бесплатной медицины. Но суть в другом: чтобы каждый из нас осознанно стремился вести здоровый образ жизни и сохранить хорошее самочувствие как можно дольше. И если в столице фитнес-центры чуть ли не на каждом углу, то как обстоят дела в глубинке?
Наши корреспонденты на неделе совершили марш-бросок по спортивным объектам в небольших городах и селах.
Алиса Кольцова учится в Тихиничской школе и полгода занимается плаванием, не выезжая за пределы своей двухтысячной «деревни будущего». Шанс практически один на 1 500 агрогородков в стране.
Алиса Кольцова, ученица Тихиничской средней школы имени А.А. Осипова:
Я люблю здесь плавать, здесь очень круто, здесь можно играть и веселиться. Здесь есть два бассейна. Можем и в том, и в другом поплавать. Сейчас мы в маленьком, а в большом еще круче. Вообще, здесь очень круто. И я хочу научиться профессионально плавать.
Бассейны, несколько футбольных полей, теннисный корт, сауна, джакузи и кедровая бочка. Нет, это не мечта – реальность в 200 километрах от столицы на юго-восток. О долге перед деревней здесь же, в Тихиничах, говорил и глава государства минувшим летом. В этом и философия – не стереть границу между городом и деревней, а привнести лишь лучшее. Местный ФОК посещают не только дети, ежедневно сюда приходят работники сельхозпредприятия и жители ближайших деревень.
Виктор Ходько, начальник отдела спорта и туризма:
У нас занимаются и из окрестностей нашего района – это и Бобруйск, приезжают сюда Бортники, это Кировский район, пользуется популярностью у Жлобина. И, соответственно, весь Рогачев пользуется нашими услугами, потому что здесь очень комфортно. Здесь соблюдены все режимы плавательных бассейнов и спортивных залов.
70 лет вам или 15, живете в столице или далеко за МКАД, мечтаете стать спортсменом или просто забыть дорогу в поликлинику, белорусская философия государства – создать условия.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Задержать дыхание, оттолкнуться и выйти на результат – все, как в жизни. Чтобы заполучить будущих олимпийских чемпионов, здоровых граждан или в целом здоровую нацию, нужно сделать первый и важный шаг – обеспечить доступ даже в небольших населенных пунктах к современной спортивной инфраструктуре, дать возможность каждому человеку, вне зависимости от прописки.
Не хуже, чем в столице. Бассейны, хамам, финская баня, тренажерный зал – посмотрите на спорткомплекс в Иваново (подробнее здесь).