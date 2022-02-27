Перцов: почему белорусы больше не ведутся на фейки и насколько хорошо СМИ подготовились к референдуму

Новости Беларуси. За ходом референдума мы следим в нашей выездной студии. Она разместилась на площадке общественного информационного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Наш очередной гость – это министр информации Беларуси Владимир Перцов. Как вы оцениваете информационную подготовку к референдуму, насколько хорошо отработали средства массовой информации и насколько осведомленными белорусы подошли к самому референдуму и даже к досрочному голосованию? Вовлечение людей в референдум – самое большое за все политические кампании в нашей стране

Вламимир Перцов, министр информации Беларуси:

Я думаю, окончательные итоги мы будем подводить после окончания голосования людей на избирательных участках. Но одно можно сказать: вовлечение людей в этот процесс и на стадии обсуждения, и на стадии голосования достаточно большое. Наверное, самое большое за все политические кампании в нашей стране. Здесь не последнее, а, может, и первое место занимают СМИ, потому что два последних года в силу определенных событий мы сделали выводы. Мы собрались, начинаем вести себя по-другому: агрессивно продвигая в целом государственную политику, государственную идеологию и те новеллы в Конституции, которые еще на стадии подготовки, обсуждения нашли широкое освещение во всех государственных СМИ, потому что все те новшества были донесены до каждого белоруса. Каждый белорус понял, что, придя на участок, сделав свой выбор, он участвует в своем будущем, будущем своих детей, по какому закону, правилу взаимоотношений общества и государства будет жить вся наша страна и его семья в частности.

Екатерина Забенько:

Можно ли говорить о том, что у белорусов уже сформировался стойкий иммунитет против фейков? Была попытка совершить несколько таких вбросов у деструктивных сил. Тем не менее, по-моему, не получилось ничего. Во-первых, бюллетени, которые были показаны, изначально были фальшивыми. Не мешают ли нам те люди, которые пытаются внести совершенно не те информационные ноты в нашу повестку? «Люди получили антидот после 2020 года и уже к фейкам относятся совершенно иначе» Владимир Перцов:

Мы не обольщались и прекрасно понимали, что против нас развернута достаточно серьезная информационная кампания нашими оппонентами. По сути, нашими информационными врагами. С самых первых дней обсуждения новой Конституции до сегодняшнего дня голосования будет множество фейков, будет предприниматься много попыток по дискредитации самой Конституции, самого процесса голосования. Мы все это видели. Но, во-первых, люди получили антидот после 2020 года и уже к фейкам относятся совершенно иначе, чем это было в 2019-2020 году, когда мы были немножко где-то наивными, передоверяли альтернативным средствам информации как какому-то правдивому средству массовой коммуникации, альтернативной информации. Теперь уже, слава богу, наелись тех фейков выше крыши. Люди доверяют уже в том числе и государственным СМИ. Справедливости ради государственные СМИ уже совершенно другие, чем это было два года назад. Мы с вами более агрессивные, оперативные. Мы не стесняемся освещать, не уходим ни от какой темы. Екатерина Забенько:

Смотрите, как открыто велась подготовка к референдуму, сколько было проведено диалоговых площадок, какое было налажено общение с людьми, пояснительная работа по поводу изменений в Конституцию. Тем не менее те страны, которые обвиняют нас в отсутствии демократии, закрывают вещание наших каналов в своих странах. То, что мы знаем о демократии, двойных стандартах, что сегодня подчеркнул Президент. Как мы будем доносить истину до других стран? Людям уже не скажешь, что это правда, а то, что вам говорит государство, – все не взаправду и не всерьез