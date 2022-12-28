Сейчас у пикапа негативный оттенок. Почему так случилось? Спросили у секс-коуча

Часто при расставании или разводе многие пары и бывшие супруги говорят: «Не сошлись характерами». Возможно, они просто не могли договориться, потому что не умели разговаривать, особенно на языке любви. Доктор Гэри Чепмен утверждает, что существует пять таких языков. О том, сколько же их на самом деле и всегда ли мы говорим на одном языке любви с нашим партнером, обсудили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Все мы помним, что как только зарождался пикап – искусство знакомства, соблазнения женщин, все были очень заинтересованы, заинтригованы, но со временем этот способ себя дискредитировал. Сейчас у пикапа какой-то негативный оттенок. Почему так случилось?

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:

Что касается вообще пикапа, он завернут в одну сторону – на быстрый секс. То есть почему он в негативе сейчас, потому что там учат, условно, получить быстрый секс от женщины. Понятно, что она визуально нравится в любом случае. Что дальше ты будешь делать, там не рассказывают. Там задача – натаскать парней, особенно, как правило, молодых, юных, которые еще не знают, что такое женщина. Там учат, как быстро получать женщину именно в сексуальном плане. То, что я хочу донести до мужчин, – это не про быстрый секс. Про то, что ты уже можешь получать условное сексуальное удовольствие, начиная просто общаться с женщиной – флиртуя, взаимодействуя, узнавая, чем она живет, какими-то прикосновениями допустимыми. Я называю это социально допустимым флиртом, который можно проявлять даже людям, находящимся в браке. Это нормально – мы обмениваемся энергией. Здесь классический пикап ломается, потому он на схемах. Его задача – быстрый секс. Задача соблазнения – это узнать человека, почувствовать, настроиться с ним, в НЛП есть такое понятие – раппорта, и получить не просто физическое удовольствие, но и химическое уже на более другом уровне. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Среди пяти языков любви ничего не сказано про секс. Но ведь это тоже какой-то особый язык любви. Как считают гости?