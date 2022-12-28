Самый сильный источник энергии любви. Какие цветы можно подарить женщине по фэншуй?

Часто при расставании или разводе многие пары и бывшие супруги говорят: «Не сошлись характерами». Возможно, они просто не могли договориться, потому что не умели разговаривать, особенно на языке любви. Доктор Гэри Чепмен утверждает, что существует пять таких языков. О том, сколько же их на самом деле и всегда ли мы говорим на одном языке любви с нашим партнером, обсудили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Наташа, какой у тебя язык любви? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Подарки. Мне кажется, в подарке можно выразить все свои чувства. Сразу о человеке сложится определенное впечатление, насколько ты ему важна, интересна, рассчитывает ли он на долгие отношения. Алеся Лакина:

Меркантильная женщина.