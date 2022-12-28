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Самый сильный источник энергии любви. Какие цветы можно подарить женщине по фэншуй?

28 декабря 2022 19:49
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Часто при расставании или разводе многие пары и бывшие супруги говорят: «Не сошлись характерами». Возможно, они просто не могли договориться, потому что не умели разговаривать, особенно на языке любви. Доктор Гэри Чепмен утверждает, что существует пять таких языков. О том, сколько же их на самом деле и всегда ли мы говорим на одном языке любви с нашим партнером, обсудили в ток-шоу «Точки над i».

Самый сильный источник энергии любви. Какие цветы можно подарить женщине по фэншуй?-1

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Наташа, какой у тебя язык любви?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Подарки. Мне кажется, в подарке можно выразить все свои чувства. Сразу о человеке сложится определенное впечатление, насколько ты ему важна, интересна, рассчитывает ли он на долгие отношения.

Алеся Лакина:
Меркантильная женщина.

Самый сильный источник энергии любви. Какие цветы можно подарить женщине по фэншуй?-4

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:
Если не угадал с подарком, то как?

Наталья Надольская:
Я просто не представляю, как на первом свидании мужчина подойдет и начнет сразу меня трогать. Мне кажется, на первом свидании – цветы, какой-то сувенир.

Самый сильный источник энергии любви. Какие цветы можно подарить женщине по фэншуй?-7

Лариса Главатских, сценарист, режиссер, продюсер:
Кстати, вы знаете о цветах? Всем известна фраза: черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви. Китайская философия фэншуй говорит о движении энергий. Причем в зависимости от предметов, которые нас окружают, и расположения этих предметов наша энергия либо усиливается, либо ослабляется. Конечно, тема любви в китайской философии играет важную роль. Цветы среди источников энергии считаются одним из мощнейших стимуляторов энергии. Именно из Китая пришла к нам эта традиция дарить цветы. Всем известно, красные розы – это символ любви. Если мужчина хочет подчеркнуть свою любовь к женщине, дарит ей красные розы. Оказывается, у китайцев самым сильным, мощным источником энергии любви является пион. Если вспомнить китайскую графику, очень часто изображается пион.

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# Подарки # общество # Алеся Лакина # Наталья Надольская # Александр Давыденко # Лариса Главатских # Фотофакт

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