Необязательно расходиться, сходиться, кричать и ругаться. Как грамотно обсуждать проблемы в отношениях?

Часто при расставании или разводе многие пары и бывшие супруги говорят: «Не сошлись характерами». Возможно, они просто не могли договориться, потому что не умели разговаривать, особенно на языке любви. Доктор Гэри Чепмен утверждает, что существует пять таких языков. О том, сколько же их на самом деле и всегда ли мы говорим на одном языке любви с нашим партнером, обсудили в ток-шоу « Точки над i ».

Александр Давыденко, секс-коуч, тренер по отношениям:

Надо попробовать коммуницировать, то есть попробовать донести. Во-первых, всегда у всех людей есть право на ошибку. Я не знал, не получилось, накосячил, какие-то другие вещи. Мы все ошибаемся – это нормально. То есть можно поговорить с человеком, что это хорошо, это, условно, плохо в рамках этого партнерства, что мне некомфортно. Всегда нужно говорить. Все психологи говорят о том, когда вы говорите что-то, что вам не нравится, мы говорим от себя. Мне дискомфортно, когда ты что-то делаешь. Не ты такой-сякой, плохой и так далее, а то, что мне неприятно, некомфортно, плохо, когда ты делаешь это. Пожалуйста, не делай, тогда мне будет очень хорошо, приятно. Это необязательно резкие движения – расходиться, сходиться, кричать, ругаться и так далее. Это очень такие консервативные вещи – достаточно начать коммуникацию и дальше выстраивать эти волны постепенно, то есть пытаться по шажочкам двигаться к какой-то цели. Невозможно быстро так поменять знаки, если тем более у человека есть внутренние травмы, скорее всего детские. Поэтому поменять их вот так невозможно.

«Это энергия жизни». Можно ли прокачать свою сексуальность – подробнее здесь.