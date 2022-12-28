«Обучаю женщин сохранять здоровье». Белоруска рассказала, как стала тренером по интимной гимнастике
Часто при расставании или разводе многие пары и бывшие супруги говорят: «Не сошлись характерами». Возможно, они просто не могли договориться, потому что не умели разговаривать, особенно на языке любви. Доктор Гэри Чепмен утверждает, что существует пять таких языков. О том, сколько же их на самом деле и всегда ли мы говорим на одном языке любви с нашим партнером, обсудили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы инструктор по интимной гимнастике. Звучит интригующе. Скажите, как становятся специалистами вашего профиля?
Оксана Басалай, аналитик в IT, инструктор по интимной гимнастике:
Я не знаю в общем, могу рассказать свою историю, как я к этому пришла. Я училась тренировать интимные мышцы из любопытства. Мне было просто интересно самой для себя, что это за интимные мышцы такие и что ими можно делать. В связи с тем, что у меня аналитический склад ума, я так доразбиралась до всего, с учетом того, что мне надо учиться всегда у лучших, что поняла в какой-то момент, что у меня слишком много знаний для себя и пора делиться этими знаниями с другими женщинами.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Оксана, чему вы учите женщин?
Оксана Басалай:
Я обучаю женщин сохранять свое здоровье, улучшать его, а побочный приятный эффект – улучшение интимной жизни.
Алеся Лакина:
Насколько важно развиваться женщине в сексуальном плане?
Оксана Басалай:
Я считаю, что для женщины это так же важно, как любые другие сферы развития, здесь нет ничего особенного. Если женщина хочет быть гармоничной, для нее важно интеллектуальное развитие, творческое, самореализация, в том числе в сексуальной сфере.
Это энергия жизни». Можно ли прокачать свою сексуальность – подробнее здесь.
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