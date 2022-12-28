«Это энергия жизни». Можно ли прокачать свою сексуальность?

Часто при расставании или разводе многие пары и бывшие супруги говорят: «Не сошлись характерами». Возможно, они просто не могли договориться, потому что не умели разговаривать, особенно на языке любви. Доктор Гэри Чепмен утверждает, что существует пять таких языков. О том, сколько же их на самом деле и всегда ли мы говорим на одном языке любви с нашим партнером, обсудили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы инструктор по интимной гимнастике – это то, что касается прокачать мышцы. А можно ли прокачать свою сексуальную энергию?
Оксана Басалай, аналитик в IT, инструктор по интимной гимнастике:
Да. Энергия и тело – это, по сути, два взаимодополняющих процесса. Мы находимся в теле, и энергия функционирует в этом нашем живом теле даже с точки зрения физики. Атомы, химические реакции – это и есть наша энергия. Здесь можно сказать о том, что у человека есть какая-то энергетическая емкость. От энергии пляшет тело, а можно, наоборот, через тело повысить свою энергетику. Энергетика – это не только про секс, насколько человек манкий для противоположного пола, в том числе в принципе насколько он привлекателен для окружающих. Сексуальная энергия – это энергия жизни, это то, благодаря чему мы беремся на свет.
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