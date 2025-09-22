Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Конечно, это же один из тех вызовов, на которые мог пойти только Советский Союз во всей силе и славе своей. Своя Олимпиада, своя валюта для полмира, свой космос и свои международные альянсы. Все это могло потянуть только наше с вами бывшее отечество.

И только когда «Интервидение» исчезло вместе с СССР, только тогда, девчонки, нам и смогли подсунуть «Евровидение», бородатых женщин, трансгендерных мужчин и все остальные западные ценности, от которых уже тошнит весь мир.

Смотрите состав участников. Африка, Латинская и Центральная Америка, ближняя и дальняя Азия, Индия и Китай. Вся здравомыслящая Европа и Россия. Ну что еще нужно, чтобы весь мир смотрел такой песенный конкурс? Да, там еще есть что и где шлифовать. Еще осталась стилистика «Голубых огоньков», вместо которой пора уже и выдумать что-то новое. И два десятка судей. Это бывает еще хуже, чем один судья с испорченным вкусом.

Но конкурс состоялся, и весь мир понял: «Интервидению» быть. Вслед за этим, я уверен, понемногу дойдет до всей планеты, что и глобальному управлению тоже быть. А бородатых женщин мы отправим петь англосаксам. Впрочем, зачем отправлять? Они и так уже только бородатых женщины и могут слушать.

Запомните, девочки, исторический тупик неизбежно ведет к дегенерации, тогда как «Интервидение» – это проблеск новой культуры на земле. Вот так.