«Сладкого золота» хватит всем. В «Белгоспищепроме» рассказали об урожае сахарной свеклы

Новости Беларуси. 5 миллионов тонн сахарной свеклы планируют собрать в Беларуси. Это на 20 % больше, чем в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответственно, по предварительным прогнозам, белорусы выпустят не менее 600 тысяч тонн сахара. Этого достаточно, чтобы удовлетворить потребительский и производственный спрос как внутри страны, так и извне. Для более качественной и скорейшей переработки урожая на этот раз раньше запустили работу на сахарных заводах – еще в начале сентября. В срок до 1 января они должны справиться со своей задачей и отправиться на прилавки и в хранилища.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Экспортный потенциал у нас формируется, в принципе, сегодня для всех стран, которые заинтересованы в приобретении у нас сахара. В основном это Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан – фактически те восточные страны, традиционные рынки, которые ежегодно работают с нами и на протяжении ряда лет уже наши постоянные партнеры. Экспортный потенциал, который будет формироваться на период после 1 января, превысит уровень этого года в 2,5 раза.