Расширение ШОС приведёт к выстраиванию новой мировой логистики. Что ещё говорят эксперты о предстоящем саммите?
Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Попросим наших режиссеров запустить сюжет, он, скорее, такой разъяснительный о том, что есть ШОС и, в принципе, какие этапы развития были. Небольшой ликбез.
Бахтиер Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив «MA’NO» (Узбекистан):
Всем очень интересен этот саммит, который обещает стать историческим и очень важным по своим решениям. И мы понимаем, в какое время проходит саммит глав государств ШОС в Самарканде. Поэтому и ожидания очень большие, и вопросов очень много. ШОС постепенно, начавшись как небольшая организация, заточенная под решение одной проблемы (приграничного урегулирования Китая и стран-соседей постсоветских), сейчас превратилась в очень серьезную международную организацию с очень широким спектром задач.
Игорь Шестаков, политолог, директор центра экспертных инициатив «Ой ордо» (Кыргызстан):
То, что сегодня происходит в мире, те попытки ограничить, запугать нас санкциями со стороны прежде всего США – она будет выстраивать, безусловно, альтернативные пути. Потому что мир так или иначе многополярен. Если закрываются одни транспортные коридоры, то будут открываться, соответственно, другие. И поэтому здесь ШОС с учетом той группы стран, которые будут входить в эту организацию… Речь идет о странах и Ближнего Востока, и Кавказа, и европейской части СНГ, представителем которого является Беларусь. Я думаю, что, безусловно, расширение географии ШОС приведет к выстраиванию новой мировой транспортной логистики.
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