Расширение ШОС приведёт к выстраиванию новой мировой логистики. Что ещё говорят эксперты о предстоящем саммите?

Новости Беларуси. Почему Беларусь решила перейти от наблюдателя к полноправному участнику организации? Какие перспективы открываются на восточном направлении и что вообще такое ШОС? Эти и другие вопросы обсудят эксперты-международники в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Попросим наших режиссеров запустить сюжет, он, скорее, такой разъяснительный о том, что есть ШОС и, в принципе, какие этапы развития были. Небольшой ликбез.