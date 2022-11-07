Прямой эфир

Рыженков: «Тот тренировочный процесс, который нужен был для подрастающих поколений». Зачем Жлобину вторая ледовая арена?

07 ноября 2022 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ежегодно 7 ноября в нашей стране сопровождает важная традиция – к знаменательной дате принято открывать знаковые и необходимые стране объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детские сады, спортивные залы, мосты, поликлиники и больницы – на карте страны появляются десятки новых или реконструированных объектов, которые делают жизнь комфортнее и легче.

Рыженков: «Тот тренировочный процесс, который нужен был для подрастающих поколений». Зачем Жлобину вторая ледовая арена?-1

В Жлобине 7 ноября открыли новую ледовую арену на 500 зрительных мест. Райцентр стал единственным городом в Гомельской области, на территории которого находится сразу два таких сооружения. Площадка станет тренировочной базой для хоккеистов – в районе активно развивается этот вид спорта. Местная команда «Металлург» – действующий чемпион Беларуси, чем вдохновляет десятки детей становиться на лед. Благодаря новой арене спортивное движение получит новый импульс.

Наш корреспондент Анна Корольчук подробнее.

Данила Исаенко занимается хоккеем больше 10 лет. Он вратарь команды «Белсталь», которой первой доверили выйти на лед новой ледовой арены в Жлобине. Вместе с товарищами он сразился в поединке с гомельскими «рысями».

Рыженков: «Тот тренировочный процесс, который нужен был для подрастающих поколений». Зачем Жлобину вторая ледовая арена?-4

Данила Исаенко, вратарь хоккейного клуба «Белсталь»:
У каждого парня есть мечта, все стремятся ее добиться. Попасть в основной состав самой «Белстали», потом первой команды, дальше уже развиваться вверх по лестнице. Мы тоже нацелены только на первое место, на медали.

Почетное право обкатать свежий лед предоставили именно молодежи, ведь для нее и создавалась эта площадка. Основная арена райцентра занята взрослыми – там тренируются действующие чемпионы Беларуси – команда «Металлург-Жлобин». Дополнительный лед даст новый импульс спортивному движению в регионе.

Рыженков: «Тот тренировочный процесс, который нужен был для подрастающих поколений». Зачем Жлобину вторая ледовая арена?-7

Андрей Павлович, директор хоккейного клуба «Металлург-Жлобин»:
У ребят помладше существует дефицит именно в предоставлении льда, сейчас этот дефицит, мы уверены, будет полностью закрыт. Это исключительно здорово для школы. А хоккейный клуб – это место, которое рассчитывает именно на жлобинских воспитанников.

Рыженков: «Тот тренировочный процесс, который нужен был для подрастающих поколений». Зачем Жлобину вторая ледовая арена?-10

Анна Корольчук, корреспондент:
Строительство второй арены в Жлобине началось еще в 2013 году – открытия пришлось ждать чуть ли не столько же, сколько второго чемпионства «Металлурга». Дополнительный лед позволит разгрузить основную хоккейную арену города. Сюда переедут три младших возраста Центра олимпийского резерва Жлобина, для которых новый каток станет тренировочной базой и местом проведения матчей первенства страны.

Рыженков: «Тот тренировочный процесс, который нужен был для подрастающих поколений». Зачем Жлобину вторая ледовая арена?-13

Жлобинская школа успела стать ярким явлением в белорусском хоккее. «Стальные волки» собрали большой круг болельщиков и вдохновили сотни детей взять в руки клюшки. Половина нынешнего состава команды – это местные воспитанники. Только благодаря основательному подходу в подготовке новой смены региональные команды смогут становиться чемпионами.

Рыженков: «Тот тренировочный процесс, который нужен был для подрастающих поколений». Зачем Жлобину вторая ледовая арена?-16

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Полагаем, что введение в строй этой арены будет способствовать привлечению большего количества наших маленьких звездочек-спортсменов в хоккей, потому что такие суженные рамки прошлые не позволяли устраивать полностью тот тренировочный процесс, который нужен был бы для подрастающих поколений. Я думаю, в ближайшее время мы уже увидим подготовленных здесь, воспитанных на своем поле в отечественных командах. Не только в «Металлурге», но и «Металлург» поделится с другими командами тоже.

Рыженков: «Тот тренировочный процесс, который нужен был для подрастающих поколений». Зачем Жлобину вторая ледовая арена?-19

Помимо хоккейной площадки, в арене разместились залы для фитнеса и хореографии. В планах – открыть секцию для фигуристов и проводить массовые катания для горожан и гостей Жлобина. Ну а в 2023 году новую ледовую арену построят в Светлогорске.

# Государственная политика в области спорта # общество # Анна Корольчук # Данила Исаенко # Андрей Павлович # Максим Рыженков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске возвели самый большой купол в Беларуси
07 ноября 2022 19:37

В Минске возвели самый большой купол в Беларуси

Почему так трудно выписать валежник на дрова? Минлесхоз ответил белорусам
07 ноября 2022 19:35

Почему так трудно выписать валежник на дрова? Минлесхоз ответил белорусам

Лукашенко о ВНС: чуть ли не мы хотим схватить и удерживать власть. Не во мне дело, сегодня дело в наших детях!
07 ноября 2022 19:27

Лукашенко о ВНС: чуть ли не мы хотим схватить и удерживать власть. Не во мне дело, сегодня дело в наших детях!