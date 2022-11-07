Рыженков: «Тот тренировочный процесс, который нужен был для подрастающих поколений». Зачем Жлобину вторая ледовая арена?

Новости Беларуси. Ежегодно 7 ноября в нашей стране сопровождает важная традиция – к знаменательной дате принято открывать знаковые и необходимые стране объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детские сады, спортивные залы, мосты, поликлиники и больницы – на карте страны появляются десятки новых или реконструированных объектов, которые делают жизнь комфортнее и легче.

В Жлобине 7 ноября открыли новую ледовую арену на 500 зрительных мест. Райцентр стал единственным городом в Гомельской области, на территории которого находится сразу два таких сооружения. Площадка станет тренировочной базой для хоккеистов – в районе активно развивается этот вид спорта. Местная команда «Металлург» – действующий чемпион Беларуси, чем вдохновляет десятки детей становиться на лед. Благодаря новой арене спортивное движение получит новый импульс. Наш корреспондент Анна Корольчук подробнее. Данила Исаенко занимается хоккеем больше 10 лет. Он вратарь команды «Белсталь», которой первой доверили выйти на лед новой ледовой арены в Жлобине. Вместе с товарищами он сразился в поединке с гомельскими «рысями».

Данила Исаенко, вратарь хоккейного клуба «Белсталь»:

У каждого парня есть мечта, все стремятся ее добиться. Попасть в основной состав самой «Белстали», потом первой команды, дальше уже развиваться вверх по лестнице. Мы тоже нацелены только на первое место, на медали. Почетное право обкатать свежий лед предоставили именно молодежи, ведь для нее и создавалась эта площадка. Основная арена райцентра занята взрослыми – там тренируются действующие чемпионы Беларуси – команда «Металлург-Жлобин». Дополнительный лед даст новый импульс спортивному движению в регионе.

Андрей Павлович, директор хоккейного клуба «Металлург-Жлобин»:

У ребят помладше существует дефицит именно в предоставлении льда, сейчас этот дефицит, мы уверены, будет полностью закрыт. Это исключительно здорово для школы. А хоккейный клуб – это место, которое рассчитывает именно на жлобинских воспитанников.

Анна Корольчук, корреспондент:

Строительство второй арены в Жлобине началось еще в 2013 году – открытия пришлось ждать чуть ли не столько же, сколько второго чемпионства «Металлурга». Дополнительный лед позволит разгрузить основную хоккейную арену города. Сюда переедут три младших возраста Центра олимпийского резерва Жлобина, для которых новый каток станет тренировочной базой и местом проведения матчей первенства страны.

Жлобинская школа успела стать ярким явлением в белорусском хоккее. «Стальные волки» собрали большой круг болельщиков и вдохновили сотни детей взять в руки клюшки. Половина нынешнего состава команды – это местные воспитанники. Только благодаря основательному подходу в подготовке новой смены региональные команды смогут становиться чемпионами.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Полагаем, что введение в строй этой арены будет способствовать привлечению большего количества наших маленьких звездочек-спортсменов в хоккей, потому что такие суженные рамки прошлые не позволяли устраивать полностью тот тренировочный процесс, который нужен был бы для подрастающих поколений. Я думаю, в ближайшее время мы уже увидим подготовленных здесь, воспитанных на своем поле в отечественных командах. Не только в «Металлурге», но и «Металлург» поделится с другими командами тоже.