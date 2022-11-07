В Минске возвели самый большой купол в Беларуси

Новости Беларуси. Над строящимся храмом Благовещения Пресвятой Богородицы в Минске вознеслись купола и кресты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Событие для верующих долгожданное. С момента начала строительства церковного комплекса прошло восемь лет. Купола изготовили минские мастера, кресты – умельцы из Санкт-Петербурга. Специалистов выбирал лично настоятель храма. Строительство не прекращается ни на один день. Следующий этап – утепление стен здания, штукатурные работы и кровля. Храм строится в византийском стиле, внутри будет облицован мозаикой.

Протоиерей Олег Попович, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы Минска:

Сегодня мы с вами празднуем действительно знаменательный день. Я бы его, наверное, назвал торжеством белорусского православия. Те, кто проезжают, уже сейчас мне говорят: «Батюшка, это такая радость! Такая красота».

Поздравить минчан приехал Патриарший экзарх, митрополит Минский и Заславский Вениамин. Владыка освятил часовню, расположенную на территории храма, а также купола и кресты.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Купол и крест венчают храм, являются и украшением, и защитой для храма Божьего. Люди, которые проезжают мимо, заходят в храм, обращаются за молитвенной помощью, возносят молитву.