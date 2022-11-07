Почему так трудно выписать валежник на дрова? Минлесхоз ответил белорусам

Новости Беларуси. Будет ли в 2022 году дефицит дров в мире? Куда поставляется деловая древесина? Ответы на волнующие вопросы дали спикеры в прямом эфире ток-шоу «По существу» .

Андрей Мацкевич, начальник управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Конечно, дает результат. Что касается воспроизводства, ежегодный лесокультурный фонд – это порядка 35 тысяч гектаров. Это ежегодно то, что садится нами, людьми. И более того, с учетом необходимого воспроизводства в условиях каких-то катаклизмов – это буреломы, еще что-то – объемы будут только расти.

Алена Сырова, СТВ:

Так может люди вам помогут? Я, конечно, не буду все озвучивать, но Сергей возмущается тому, что в лесах валежника море, а выписать его даже на дрова, прибраться в лесу сельскому инициативному жителю – целая проблема. Белорусы – граждане законопослушные.

Кирилл Казаков:

Наверное, в лесхоз нужно задавать этот вопрос, но все же.

Андрей Мацкевич:

Ну да, тут конкретно уважаемому Сергею надо разбираться, какой был непосредственно момент и почему такой спорный получился. Другой вопрос, что разные виды рубок бывают: есть рубки главного пользования, есть рубки промежуточного пользования, есть рубки, где мы эту древесину, о которой речь, в топливных целях и осуществляем. Поэтому тут вопрос, каких он рубок, почему он лежит, надо предметно разбираться.

Алена Сырова:

Ну и, наверное, не всегда безопасно человеку идти в лес и спилить, что хочу.