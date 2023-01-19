В Гомеле начнут выпускать смесь для обезжиренного мороженого. Почему оно полезнее обычного?

Новости Беларуси. Расширение сбыта и импортозамещение. На заводе сухого обезжиренного молока в Октябрьском открыли новый производственный цех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь линейка продукции расширится и станет доступнее для покупателей. Подробности расскажет наш корреспондент Анна Корольчук.

Выпечка, десерты и полезные коктейли. Все это можно приготовить из сухого молока. На Октябрьском заводе выпускают до 7 тонн этого продукта в сутки. Раньше предприятие фасовало его только в промышленную тару, сегодня стало ближе к покупателю. На производстве запустили новый цех – местное сухое молоко и смеси будут упаковывать в пачки до килограмма и продавать в розницу. На заводе сухого обезжиренного молока в Гомельской области открыли новый производственный цех. Подробности здесь.

Теперь завод сможет работать без посредников, напрямую выходить на торговые сети и увеличить рентабельность продаж. Для градообразующего предприятия с полувековой историей это крайне важно. Сами сотрудники в успехе уверены – опробовали десятки рецептов из своей продукции.

Ольга Одинец, главный технолог завода сухого обезжиренного молока:

Можно блинчики сделать, сыр обезжиренный, если хозяюшка хорошая. А так же о своем ноу-хау – это сухая смесь для молочного мороженного, где мы используем 70 % своего сырья.

Проверено – на вкус мороженое даст фору тому, что подают в западной сети питания, которая ушла с рынка Беларуси. К тому же оно более диетическое, с меньшим содержанием жира и сахара. Это направление здесь планируют развивать и дальше – ниша для импортозамещения удачная.

Анна Корольчук, корреспондент:

Предприятие экспортоориентированное – около 80 % продукции отправляется за рубеж. Среди основных партнеров – Россия и Казахстан. Работают также с Азербайджаном и Грузией. Новый продукт усилит присутствие завода на внутреннем рынке и позволит замахнуться на Дальний Восток. Предприятие уже подало документы на включение в национальный реестр поставщиков Китайской Народной Республики.