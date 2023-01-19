«Власть должна честно и откровенно решать вопросы». Сергеенко встретился с руководителями Могилёвской области

Новости Беларуси. От сложной обстановки у границ до вопросов территориальной обороны. Самые актуальные темы обсуждали сегодня, 19 января, в Чаусском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит обучение председателей районных и городских исполнительных комитетов Могилевской области.

На протяжении нескольких дней чиновники обменивались мнениями и опытом, усиленно изучали новации законодательной базы и обсуждали перспективы социально-экономического развития региона. Среди спикеров – специалисты облисполкомов, общественные деятели и ученые. Сегодня с аппаратом управления Могилевского региона встретился глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Он отметил, что сила государства в районах, и задача управленцев честно и откровенно решать вопросы людей.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента: Звучала сегодня и критика. И требования сегодня предъявляются к кадрам достаточно высокие. Спрос в первую очередь за свою работу, потому что работу власти оценивают люди. В том числе как ведется работа с обращениями граждан, какие проблемы интересуют. Власть должна честно и откровенно решать вопросы, если какие-то вопросы не получается решить, надо об этом честно и откровенно говорить. Находить варианты решения. Власть служит народу и работает для народа.

Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома:

Руководители между собой общаются, находят новые и интересные темы для себя. Второе – делятся теми наработками, новинками, которые они внедряют у себя на рабочих местах. Я уверен, что именно те знания, которые мы вживую получаем, хоть и за это короткое время, они, конечно, пойдут на пользу. И для каждого из нас определенный толчок, чтобы применить эти знания на своих рабочих местах.

В работу управленцев вводятся новые задачи, среди которых создание территориальной обороны. В этом направлении должны работать не только военные, но и руководители районных и городских исполнительных комитетов, которые, если потребуется, непосредственно будут организовывать защиту своих территорий.