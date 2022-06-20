«Считаем, что недостаточно и будем увеличивать». Исаченко о ситуации с озимыми в Могилёвской области
Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уборка озимого ячменя – это еще и, образно говоря, разведка перед большой битвой за урожай. Губернатор Могилевской области рапортует: озимый ячмень на полях области получил преференции.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Мы увеличиваем озимый клин зерновых. Почему мы это делаем? Озимые в структуре зерновых занимают 56 %, проанализировав несколько лет, вал зерна дает 65 %. Поэтому нам надо больше уходить на озимые, в том числе что касается озимого ячменя. По области мы увеличили эти объемы в прошлом году, хотя считаем, что недостаточно и будем увеличивать. Результат виден. По «Александрийскому»...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По «Александрийскому» понятно. У него одна беда. Я и ты, мы хорошо знаем, что такое восток Беларуси. Всегда как-то что-то. «Александрийское». У них есть все, как и в «Купаловском» Шкловского района, для того, чтобы блестящие показатели иметь. Земли хорошие, все есть. Надо выходить на самые высокие показатели.
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