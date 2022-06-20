«Пока неплохой результат, но может быть лучше». Какой эксперимент провели на малой родине Президента?

Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению главы государства на малой родине Президента поставили эксперимент. На площади 120 гектаров посеяли белорусские сорта и гибриды западных стран.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мейнстримная картинка современной Беларуси – это уборочная страда, комбайны «Полесье» в поле и аисты в небе, а это уже картинка тотального суверенитета нашего АПК. «Буслик» (озимый ячмень) ничем по виду не уступает самым лучшим сортам импортной селекции. Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет». Подробнее здесь. С видом на это поле обсуждают и развитие отечественной селекции. Ячмень из белорусского сорта в этом растениеводческом марафоне держится уверенно. «Буслик» благодаря повышенной зимостойкости занял первое место по урожайности среди всех западноевропейских новоделов.

Александр Зубкович, заведующий лабораторией ячменя НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Сорт испытывается в России. Я думаю, россияне поймут, что на западные сорта ставку делать нельзя. Он на уровне западных сортов шел, и, наверное, включат. Интерес есть, приезжали на «Белагро», приходили, смотрели, интересуются.