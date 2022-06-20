«Пока неплохой результат, но может быть лучше». Какой эксперимент провели на малой родине Президента?
Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По поручению главы государства на малой родине Президента поставили эксперимент. На площади 120 гектаров посеяли белорусские сорта и гибриды западных стран.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мейнстримная картинка современной Беларуси – это уборочная страда, комбайны «Полесье» в поле и аисты в небе, а это уже картинка тотального суверенитета нашего АПК. «Буслик» (озимый ячмень) ничем по виду не уступает самым лучшим сортам импортной селекции.
Лукашенко: «Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет». Подробнее здесь.
С видом на это поле обсуждают и развитие отечественной селекции. Ячмень из белорусского сорта в этом растениеводческом марафоне держится уверенно. «Буслик» благодаря повышенной зимостойкости занял первое место по урожайности среди всех западноевропейских новоделов.
Александр Зубкович, заведующий лабораторией ячменя НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Сорт испытывается в России. Я думаю, россияне поймут, что на западные сорта ставку делать нельзя. Он на уровне западных сортов шел, и, наверное, включат. Интерес есть, приезжали на «Белагро», приходили, смотрели, интересуются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как здесь работали?
– Здесь у меня замечаний нет, молодцы, мне приятно было общаться.
– Претензий к ним нет?
– Мы старались сильно не надоедать.
– Твое дело, но ты же отвечаешь за это. Они должны делать то, что ты скажешь. Раз они делали, что делали – не делали, мы видим результат. Пока хороший.
– Пока неплохой результат, но может быть лучше. Озимый ячмень может больше.
– Отлично, это хорошо, что лучше. Вот в следующем году уже могилевчане, витебчане, да и Минская область должны показать. Должны показать, что это лучшее. Особенно Витебску. Риск – не риск, но вы же видите, как там возделывать зерновые. Не успели посеять – надо убирать. Короткий период вегетации – это спасение, чтобы иметь комбикорма.
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