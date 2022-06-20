Гендиректор агентства: команда, которая собрана вокруг Президента, делает всё, чтобы не пострадало благосостояние граждан

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Алена Сырова, СТВ:
Как считаете, совместная работа, которая сейчас идет, будет способствовать тому, чтобы впоследствии, когда эти меры перестанут быть такими критически нужными, более тесно сотрудничали и также быстро принимали решения?
Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:
В 1990-х никогда в жизни такой работы в Совете министров Республики Беларусь и близко не было. То, что сейчас произошло, и то, как работает этот штаб, как взаимодействуют люди и работают до двенадцати часов ночи… Я не знаю, сколько было выходных за последний месяц у Дмитрия Викторовича и какая ситуация, потому что собирается команда.
Команда, которая собрана сегодня вокруг Президента, премьера, делает все возможное, чтобы в этот критический момент в первую очередь не пострадало благосостояние граждан. И даже если все завтра изменится, эти люди завтра будут руководить и продолжать делать все для благосостояния народа. И когда они сейчас окунулись в каждодневное: «Вот смотрите, предложение, которое написал этот завод. Вот смотрите, предложение, которое пришло от этого фермера».
Кирилл Казаков, СТВ:
Из теоретиков стали практиками?
Андрей Мицкевич:
Да. Люди стали жить этой жизнью каждодневно не потому что это вынужденная мера, а потому что, во-первых, есть команда людей, которая работает.
Алена Сырова:
Что нам мешало так работать раньше?
Андрей Мицкевич:
Кепска жыцця – марны лёс!
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Не зря говорят, что санкции дают возможности для дополнительного роста. Не только роста экономики, но и роста внутреннего – возможностей своих лиц. Что мешало раньше? Не было таких критических вызовов для нас. А человек, когда у него есть критические вызовы, аккумулирует все свои знания и возможности. Соответственно, сейчас мы проявляем все свои… Наверное, не все, но максимальные возможности для того, чтобы поддержать наше государство.
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