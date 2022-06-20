Гендиректор агентства: команда, которая собрана вокруг Президента, делает всё, чтобы не пострадало благосостояние граждан

Алена Сырова, СТВ: Как считаете, совместная работа, которая сейчас идет, будет способствовать тому, чтобы впоследствии, когда эти меры перестанут быть такими критически нужными, более тесно сотрудничали и также быстро принимали решения?

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу « По существу » обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.

Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:

В 1990-х никогда в жизни такой работы в Совете министров Республики Беларусь и близко не было. То, что сейчас произошло, и то, как работает этот штаб, как взаимодействуют люди и работают до двенадцати часов ночи… Я не знаю, сколько было выходных за последний месяц у Дмитрия Викторовича и какая ситуация, потому что собирается команда.

Команда, которая собрана сегодня вокруг Президента, премьера, делает все возможное, чтобы в этот критический момент в первую очередь не пострадало благосостояние граждан. И даже если все завтра изменится, эти люди завтра будут руководить и продолжать делать все для благосостояния народа. И когда они сейчас окунулись в каждодневное: «Вот смотрите, предложение, которое написал этот завод. Вот смотрите, предложение, которое пришло от этого фермера».

Кирилл Казаков, СТВ:

Из теоретиков стали практиками?

Андрей Мицкевич:

Да. Люди стали жить этой жизнью каждодневно не потому что это вынужденная мера, а потому что, во-первых, есть команда людей, которая работает.

Алена Сырова:

Что нам мешало так работать раньше?

Андрей Мицкевич:

Кепска жыцця – марны лёс!