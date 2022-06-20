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Гендиректор агентства: команда, которая собрана вокруг Президента, делает всё, чтобы не пострадало благосостояние граждан

20 июня 2022 19:15
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Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.  

Алена Сырова, СТВ:  
Как считаете, совместная работа, которая сейчас идет, будет способствовать тому, чтобы впоследствии, когда эти меры перестанут быть такими критически нужными, более тесно сотрудничали и также быстро принимали решения?  

Гендиректор агентства: команда, которая собрана вокруг Президента, делает всё, чтобы не пострадало благосостояние граждан-1

Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:  
В 1990-х никогда в жизни такой работы в Совете министров Республики Беларусь и близко не было. То, что сейчас произошло, и то, как работает этот штаб, как взаимодействуют люди и работают до двенадцати часов ночи… Я не знаю, сколько было выходных за последний месяц у Дмитрия Викторовича и какая ситуация, потому что собирается команда.  

Команда, которая собрана сегодня вокруг Президента, премьера, делает все возможное, чтобы в этот критический момент в первую очередь не пострадало благосостояние граждан. И даже если все завтра изменится, эти люди завтра будут руководить и продолжать делать все для благосостояния народа. И когда они сейчас окунулись в каждодневное: «Вот смотрите, предложение, которое написал этот завод. Вот смотрите, предложение, которое пришло от этого фермера».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Из теоретиков стали практиками?  

Андрей Мицкевич:  
Да. Люди стали жить этой жизнью каждодневно не потому что это вынужденная мера, а потому что, во-первых, есть команда людей, которая работает.  

Алена Сырова:  
Что нам мешало так работать раньше?  

Андрей Мицкевич:  
Кепска жыцця – марны лёс!  

Гендиректор агентства: команда, которая собрана вокруг Президента, делает всё, чтобы не пострадало благосостояние граждан-4

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
Не зря говорят, что санкции дают возможности для дополнительного роста. Не только роста экономики, но и роста внутреннего – возможностей своих лиц. Что мешало раньше? Не было таких критических вызовов для нас. А человек, когда у него есть критические вызовы, аккумулирует все свои знания и возможности. Соответственно, сейчас мы проявляем все свои… Наверное, не все, но максимальные возможности для того, чтобы поддержать наше государство.  

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# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Андрей Мицкевич # Кирилл Казаков # Надежда Лазаревич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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