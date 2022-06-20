«Озимому ячменю быть». Лукашенко дал совет всем агроменеджерам Беларуси
Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В Беларуси с агарным вектором не ошиблись. Но с этой отраслью, как с полем, нужно постоянно трудиться, иначе зарастет сорняками. У нас зона рискованного земледелия. Особенно сложно с северными регионами. Это Беларусь, здесь пустующие земли не комильфо. В Витебской области губернаторы менялись, а растениеводческий вопрос оставался открытым. Помните постоянные мозговые штурмы и эмоциональные совещания? Похоже, сегодня глава государства предложил решение. Внимание, эти слова Президента на заметку всем агроменеджерам страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Озимому ячменю быть. Потому что он – самая ранняя уборка, мы обкатаем комбайны, механизаторов, пораньше накормим скот комбикормами. И мы имеем возможность нашу уборку растянуть во времени, не будет такого напряжения. Поэтому 60 тысяч – это ничто. На первом этапе нам нужно выйти на 250-300 тысяч гектаров ячменя. Но ни в коем случае, как у нас обычно это бывает, не скатиться до возделывания ячменя без технологии. Соблюдены технологии, я наблюдал. Вы сожгли сначала старую траву. Предшественник травы здесь?
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Да.
– Люцерна была?
– Была.
– Травы, неплохой предшественник. Вы все сделали по технологии. Внесли органики. Не знаю, сколько вы там вносили.
– 50 тонн.
– Ну дай бог, чтобы 50 тонн. Где-то 30-40 тонн внесли. Вспахали, подготовили почву и правильно, хорошо посеяли. Посеяли хорошо, я видел. Всходы хорошие, развитие хорошее. Поэтому надо заниматься озимым ячменем, это нас спасет. Урожай будет хороший, если все делать по технологии.
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