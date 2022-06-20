«Озимому ячменю быть». Лукашенко дал совет всем агроменеджерам Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, и важно возделывать те культуры, которые подходят под условия. Эта тема стала ключевой в рабочем графике главы государства. Александр Лукашенко неделю начал с изучения ситуации в сфере АПК на примере малой родины, где находятся так называемые экспериментальные президентские поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В Беларуси с агарным вектором не ошиблись. Но с этой отраслью, как с полем, нужно постоянно трудиться, иначе зарастет сорняками. У нас зона рискованного земледелия. Особенно сложно с северными регионами. Это Беларусь, здесь пустующие земли не комильфо. В Витебской области губернаторы менялись, а растениеводческий вопрос оставался открытым. Помните постоянные мозговые штурмы и эмоциональные совещания? Похоже, сегодня глава государства предложил решение. Внимание, эти слова Президента на заметку всем агроменеджерам страны.