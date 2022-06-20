Установлены факты финансирования белорусов для дальнейшего участия в вооружённом конфликте в Украине

Новости Беларуси. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля установил новые факты финансирования экстремистских организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Криптовалюта перечислялась на зарубежные криптокошельки. Сотрудникам финансовой милиции известны их данные. Сейчас устанавливаются владельцы. Некоторые так называемые спонсоры экстремистов уже задержаны. Какая судьба ожидает белорусских «благотворителей» и раскаялись ли они? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже Глеба Прокофьева.

Установлены факты финансирования белорусов для дальнейшего участия в вооруженном конфликте в Украине. Для этих целей криптовалюту отправляли на кошельки экстремистских формирований, в том числе «Батальёна Каліноўскага» и белорусский полк «Пагоня». Уже известны имена некоторых «спонсоров» наемников, а также организаторов сбора средств. «Установлен криптокошелек». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

В частности, батальон «Кастуся Каліноўскага» так называемый. Всего установлены факты перечислений не менее 76 тысяч долларов США посредством криптовалют. Гражданин Республики Беларусь Волчек Александр был нами установлен. В отношении него и иных лиц возбуждено уголовное дело по статье 361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь части второй.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В феврале текущего года Андрей Стрижак, один из руководителей экстремистского формирования BYSOL, которое ранее спонсировало протестную экстремистскую деятельность, переформатировал направление платформы на сбор денежных средств для финансирования и материального обеспечения вооруженного конфликта и военных действий на территории сопредельного государства. В отношении Стрижака дополнительно возбуждено уголовное дело.