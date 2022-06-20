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Установлены факты финансирования белорусов для дальнейшего участия в вооружённом конфликте в Украине

20 июня 2022 19:43
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Новости Беларуси. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля установил новые факты финансирования экстремистских организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Криптовалюта перечислялась на зарубежные криптокошельки. Сотрудникам финансовой милиции известны их данные. Сейчас устанавливаются владельцы. Некоторые так называемые спонсоры экстремистов уже задержаны.

Какая судьба ожидает белорусских «благотворителей» и раскаялись ли они? Ответы на эти и другие вопросы в репортаже Глеба Прокофьева.

Установлены факты финансирования белорусов для дальнейшего участия в вооружённом конфликте в Украине-1

Установлены факты финансирования белорусов для дальнейшего участия в вооруженном конфликте в Украине. Для этих целей криптовалюту отправляли на кошельки экстремистских формирований, в том числе «Батальёна Каліноўскага» и белорусский полк «Пагоня». Уже известны имена некоторых «спонсоров» наемников, а также организаторов сбора средств.

«Установлен криптокошелек». В Беларуси задержали «спонсора» экстремистов.

Установлены факты финансирования белорусов для дальнейшего участия в вооружённом конфликте в Украине-4

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
В частности, батальон «Кастуся Каліноўскага» так называемый. Всего установлены факты перечислений не менее 76 тысяч долларов США посредством криптовалют. Гражданин Республики Беларусь Волчек Александр был нами установлен. В отношении него и иных лиц возбуждено уголовное дело по статье 361-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь части второй.

Установлены факты финансирования белорусов для дальнейшего участия в вооружённом конфликте в Украине-7

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В феврале текущего года Андрей Стрижак, один из руководителей экстремистского формирования BYSOL, которое ранее спонсировало протестную экстремистскую деятельность, переформатировал направление платформы на сбор денежных средств для финансирования и материального обеспечения вооруженного конфликта и военных действий на территории сопредельного государства. В отношении Стрижака дополнительно возбуждено уголовное дело.

Установлены факты финансирования белорусов для дальнейшего участия в вооружённом конфликте в Украине-10

По данным криптокошельков сейчас устанавливаются имена других «благотворителей» экстремистов. Каждый из них будет привлечен к уголовной ответственности, вне зависимости от того, в какой стране он находился в момент перечисления денег. Однако избежать наказания можно: необходимо самостоятельно сознаться в преступлении. Все же это лучшая альтернатива, чем тюремный срок.

ДФР: на криптокошельки экстремистских формирований перечислены сотни тысяч долларов в эквиваленте. Подробнее здесь.

# Комитет госконтроля # общество # Александр Волчек # Дмитрий Дягилев # Александр Суходольский # Андрей Стрижак # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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