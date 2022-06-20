Замминистра экономики Беларуси: «Что делать с долларами? Я всем советую их сейчас тратить»

Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси:

Забывая о том, что доллар тоже подвержен инфляции.

Алена Сырова, СТВ:

Евгений, мы с вами за кадром говорили о том, почему мы ожидаем из-за курсовых разниц того, что то, что подорожало, должно подешеветь. А цены в ресторанах как подросли, так и остались.

Евгений Васильев:

Мы привыкли, что против нас вводят санкции. Но мы тоже не стоим на месте, мы огрызаемся, тем более что у нас есть такой большой сосед, который огрызается гораздо сильнее, чем мы. И мы забываем о том, что доллар и евро – такие же деньги, как и все другие, и тоже подвержены инфляции. И если вы посмотрите любые новостные выпуски любой европейской страны, вы увидите, что инфляция в Европе бьет все рекорды.

Кирилл Казаков:

20 % в Эстонии, самая высокая цифра.

Евгений Васильев:

Да, действительно, в Беларуси так сложилось исторически, что у нас самое короткое плечо логистики было с Евросоюзом и большинство товаров, которые мы поставляем, используем комплектующие – это был Евросоюз. Азия для нас далеко, мы привыкли работать с ними.

Но у них тоже растут цены. И у них ситуация не думаю, что лучше, чем у нас. Не уходя в какую-то депрессию, я думаю, что они тоже чешут голову, что же им делать дальше. Помимо всего прочего, у них и цены на энергоносители просто зашкаливают. У тех же продуктов питания это 70-80 % себестоимости. На фоне газового, нефтяного кризисов, которые происходят в мире, это очень существенно удорожает продукты. Когда мы привыкли потреблять их и видеть на полках магазинов, доллар откатился, а цена осталась та же.

Плюс ко всему доллар и евро для белоруса не являются платежными средствами. Можно на любой кухне сейчас вывалить миллион долларов на стол и закрыть все обменники. И вы с голоду умрете. Даже бензин, который был в валюте, отменили лет 10 назад. Закрой обменники, и все, доллар – это не больше, чем средство накопления и сохранения денег. Доллары и евро катастрофически нужны только тем людям, которые эти деньги на что-то тратят.