Замминистра экономики Беларуси: «Что делать с долларами? Я всем советую их сейчас тратить»

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Кирилл Казаков, СТВ:
Наши люди к доллару привыкли, эталонная история.
Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси:
Забывая о том, что доллар тоже подвержен инфляции.
Алена Сырова, СТВ:
Евгений, мы с вами за кадром говорили о том, почему мы ожидаем из-за курсовых разниц того, что то, что подорожало, должно подешеветь. А цены в ресторанах как подросли, так и остались.
Евгений Васильев:
Мы привыкли, что против нас вводят санкции. Но мы тоже не стоим на месте, мы огрызаемся, тем более что у нас есть такой большой сосед, который огрызается гораздо сильнее, чем мы. И мы забываем о том, что доллар и евро – такие же деньги, как и все другие, и тоже подвержены инфляции. И если вы посмотрите любые новостные выпуски любой европейской страны, вы увидите, что инфляция в Европе бьет все рекорды.
Кирилл Казаков:
20 % в Эстонии, самая высокая цифра.
Евгений Васильев:
Да, действительно, в Беларуси так сложилось исторически, что у нас самое короткое плечо логистики было с Евросоюзом и большинство товаров, которые мы поставляем, используем комплектующие – это был Евросоюз. Азия для нас далеко, мы привыкли работать с ними.
Но у них тоже растут цены. И у них ситуация не думаю, что лучше, чем у нас. Не уходя в какую-то депрессию, я думаю, что они тоже чешут голову, что же им делать дальше. Помимо всего прочего, у них и цены на энергоносители просто зашкаливают. У тех же продуктов питания это 70-80 % себестоимости. На фоне газового, нефтяного кризисов, которые происходят в мире, это очень существенно удорожает продукты. Когда мы привыкли потреблять их и видеть на полках магазинов, доллар откатился, а цена осталась та же.
Плюс ко всему доллар и евро для белоруса не являются платежными средствами. Можно на любой кухне сейчас вывалить миллион долларов на стол и закрыть все обменники. И вы с голоду умрете. Даже бензин, который был в валюте, отменили лет 10 назад. Закрой обменники, и все, доллар – это не больше, чем средство накопления и сохранения денег. Доллары и евро катастрофически нужны только тем людям, которые эти деньги на что-то тратят.
Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:
Дело все в том, что очень правильно сказано по поводу накопления: это особенность Республики Беларусь. Для нас «каб былі даляры ў кожнай хаце», потому что для нас это средство накопления. Какой-то процент есть, который мы держим в депозитах в банке, но у каждого в доме лежат доллары, и эти доллары не участвуют в экономике, потому что они ляжаць у хаце. Есть такая хорошая шутка: «Скажите, какой самый главный банк Республики Беларусь? – Трохлітровы слоік, мы туды хаваем грошы і чакаем. Калі трэба, тады дастанем і купім». Это наша особенность. И чем больше будет доверия к нашей экономике, тем действеннее…
Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Очень часто на встречах с коллективами я получают один и тот же вопрос: что делать с долларами? Я всем советую их сейчас тратить, менять, потому что на них нельзя купить, у нас законное платежное средство – только белорусский рубль. Наверное, недвижимость, дача какая-то еще, потому что это накопление реальное. Возможно, депозит, ставки сейчас запредельные, можно выше 20 %. Как раз таки в определенных валютах ставки отрицательные, то есть банки берут деньги за то, что хранят эти сбережения. Вопрос устойчивости всей финансовой системы сейчас, она трещит по швам.
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