Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания

Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?

Павел Вабищевич, обвиняемый:

17 августа 2023 года мне написали, сказали, что нужно будет съездить 22 августа по указанным координатам, забрать посылку и перевезти их по координатам обратно. Координаты, где забрать посылку, – это недалеко от города Лоева. Мы сели в автомобиль с Андреем Зиненко, товарищем моим, поехали по указанным координатам. Не доезжая до места километров 50, выслали инструкцию.

Вот она, эта инструкция, сейчас на экранах. Здесь четкие указания сбушного куратора, начиная от точки, где закопан схрон, рекомендаций по обращению с посылкой и заканчивая такими же четкими координатами, куда именно ее нужно перевезти. Контроль каждого шага и действия их агента – это и есть главная задача иностранной спецслужбы. Причем по непонятным причинам, даже осознавая опасность своих действий для самих же себя, Вабищевич и Зиненко продолжали следовать убийственной инструкции.

– Вот ямка. Здесь было?

– Да.

– Что здесь было?

– Черный пакет.

– А где вы развернули пакет?

– Я пакет забрал, на метров пять отошел, развернул мусорный пакет черный. И снизу увидел в виде болтов.

– А форма какая была?

– Квадратная. Телефон был на болтах.

– В смысле телефон на болтах?

– Снизу были болты. Далее сверху лежал телефон, крепился. Я завернул данный пакет, на узел завязал. Надел мусорный пакет, замотал скотчем. Забрали посылку.

– Что вы поняли? Что это такое? Что вы забрали?

– Взрывное устройство.

– По каким признакам вы это поняли?

– По признакам телефона.

– Телефон – это телефон.

– Ну, болты были. Я догадался.

– Для чего болты?

– Я интуитивно предположил, что это может быть взрывное устройство.

– Что вам нужно было с ним сделать? Какие были инструкции?

– Нужно было в дальнейшем перевезти по указанным координатам, недалеко от города Червеня.

– И что там нужно было сделать?

– Положить посылку, были указаны координаты. Был указатель в виде фотографии. Там был большой камень. Нужно было оставить посылку.

– Для кого предназначалось в дальнейшем это взрывное устройство?

– Для кого, не могу знать.

– Вам по этому никаких инструкций не поступало?

– Нет.

А это уже проверка показаний Вабищевича на том самом месте в Червенском районе, куда он с подельником перевез больше двух килограммов тротила. На этот раз мужчине пришлось действовать с точностью до наоборот. Место для закладки взрывчатки он подбирал и выкапывал сам. А затем, сфотографировав схрон и скинув его координаты кураторам, оба как ни в чем не бывало уехали домой.

Даже не задумываясь о том, кто и что может сделать с этим взрывным устройством. В тот момент головы обоих плотно затуманили мысли о деньгах. А Вабищевич еще и основательно отмечал каждое удачно выполненное задание крепкими напитками. Об этом не скрывая теперь говорит его подельник Зиненко. – По пути о чем вы с ним разговаривали?

Андрей Зиненко, обвиняемый:

Мы разговаривали с ним, я могу путать, на разные темы, потому что он всегда старался купить алкоголь и пил его. И разговаривал на разные темы.

– А в каком состоянии он находился?

– В алкогольном опьянении.

– При вас употреблял?

– Да.

Еще одним, самым знаковым заданием от СБУ для этой парочки недоагентов станет поездка в Столбцовский район. Забегая вперед, нужно отметить, что именно на этом убийственный квест мог бы и закончиться, если бы хоть один из преступников отказался от подобного заработка. Но нет. И Вабищевич, и Зиненко снова едут по указанным координатам. Павел Вабищевич:

Люди с той стороны – это очень хорошие психологи, которые манипулируют на расстоянии. Инструкция была, я, согласно инструкции, все делал.

В районе остановочного пункта «Синяво» в Столбцовском районе на железнодорожных путях им нужно отыскать конкретный столб с указателем 829. Здесь у них возникают некоторые трудности. С первой попытки найти нужный ориентир не удается, однако Вабищевич сообщает кураторам, что все прошло удачно.

Высылает фото железнодорожных путей, а на завтра получает новое задание. Нужно снова ехать в Гомельскую область, на этот раз под Хойники. В уже знакомой инструкции – четкие координаты очередной посылки и фото схрона.

– Здесь?

– Да.

– Что здесь было?

– Черный пакет.

– Просто лежал или было углубление?

– Здесь было углубление в виде дерна, присыпанного листьями.

– Вы взяли его?

– Я его взял, скотчем обмотал.

– Здесь, на месте?

– Да.

– А чего прямо на месте его обматывали скотчем?

– Так как в задании было указано. Нужно обмотать скотчем. Я его обмотал, потом положил в пакет-майку. Примерно в той стороне приехал товарищ, мы сели и поехали по другим координатам.

– А для чего нужно было обматывать?

– Сказали, чтобы влага не попадала внутрь.

– Внутри были какие-то электронные устройства или что?

– Когда я на конечную точку приехал, то увидел, что да. Изначально я этого не знал.

– Что вам нужно было сделать с этим предметом?

– Нужно было перевезти по другим координатам.