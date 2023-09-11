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Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания

11 сентября 2023 17:54
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Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-1

Павел Вабищевич, обвиняемый:
17 августа 2023 года мне написали, сказали, что нужно будет съездить 22 августа по указанным координатам, забрать посылку и перевезти их по координатам обратно. Координаты, где забрать посылку, – это недалеко от города Лоева. Мы сели в автомобиль с Андреем Зиненко, товарищем моим, поехали по указанным координатам. Не доезжая до места километров 50, выслали инструкцию.

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-4

Вот она, эта инструкция, сейчас на экранах. Здесь четкие указания сбушного куратора, начиная от точки, где закопан схрон, рекомендаций по обращению с посылкой и заканчивая такими же четкими координатами, куда именно ее нужно перевезти. Контроль каждого шага и действия их агента – это и есть главная задача иностранной спецслужбы. Причем по непонятным причинам, даже осознавая опасность своих действий для самих же себя, Вабищевич и Зиненко продолжали следовать убийственной инструкции.

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-7

Вот ямка. Здесь было?
– Да.
– Что здесь было?
– Черный пакет.
– А где вы развернули пакет?
– Я пакет забрал, на метров пять отошел, развернул мусорный пакет черный. И снизу увидел в виде болтов.
– А форма какая была?
– Квадратная. Телефон был на болтах.
– В смысле телефон на болтах?
– Снизу были болты. Далее сверху лежал телефон, крепился. Я завернул данный пакет, на узел завязал. Надел мусорный пакет, замотал скотчем. Забрали посылку.
– Что вы поняли? Что это такое? Что вы забрали?
– Взрывное устройство.
– По каким признакам вы это поняли?

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-10

– По признакам телефона.
– Телефон – это телефон.
– Ну, болты были. Я догадался.
– Для чего болты?
– Я интуитивно предположил, что это может быть взрывное устройство.
– Что вам нужно было с ним сделать? Какие были инструкции?
– Нужно было в дальнейшем перевезти по указанным координатам, недалеко от города Червеня.
– И что там нужно было сделать?
– Положить посылку, были указаны координаты. Был указатель в виде фотографии. Там был большой камень. Нужно было оставить посылку.
– Для кого предназначалось в дальнейшем это взрывное устройство?
– Для кого, не могу знать.
– Вам по этому никаких инструкций не поступало?
– Нет.

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-13

А это уже проверка показаний Вабищевича на том самом месте в Червенском районе, куда он с подельником перевез больше двух килограммов тротила. На этот раз мужчине пришлось действовать с точностью до наоборот. Место для закладки взрывчатки он подбирал и выкапывал сам. А затем, сфотографировав схрон и скинув его координаты кураторам, оба как ни в чем не бывало уехали домой.

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-16

Даже не задумываясь о том, кто и что может сделать с этим взрывным устройством. В тот момент головы обоих плотно затуманили мысли о деньгах. А Вабищевич еще и основательно отмечал каждое удачно выполненное задание крепкими напитками. Об этом не скрывая теперь говорит его подельник Зиненко.

По пути о чем вы с ним разговаривали?

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-19

Андрей Зиненко, обвиняемый:
Мы разговаривали с ним, я могу путать, на разные темы, потому что он всегда старался купить алкоголь и пил его. И разговаривал на разные темы.
– А в каком состоянии он находился?
– В алкогольном опьянении.
– При вас употреблял?
– Да.

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-22

Еще одним, самым знаковым заданием от СБУ для этой парочки недоагентов станет поездка в Столбцовский район. Забегая вперед, нужно отметить, что именно на этом убийственный квест мог бы и закончиться, если бы хоть один из преступников отказался от подобного заработка. Но нет. И Вабищевич, и Зиненко снова едут по указанным координатам.

Павел Вабищевич:
Люди с той стороны – это очень хорошие психологи, которые манипулируют на расстоянии. Инструкция была, я, согласно инструкции, все делал.

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-25

В районе остановочного пункта «Синяво» в Столбцовском районе на железнодорожных путях им нужно отыскать конкретный столб с указателем 829. Здесь у них возникают некоторые трудности. С первой попытки найти нужный ориентир не удается, однако Вабищевич сообщает кураторам, что все прошло удачно.

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-28

Высылает фото железнодорожных путей, а на завтра получает новое задание. Нужно снова ехать в Гомельскую область, на этот раз под Хойники. В уже знакомой инструкции – четкие координаты очередной посылки и фото схрона.

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-31

Здесь?
– Да.
– Что здесь было?
– Черный пакет.
– Просто лежал или было углубление?
– Здесь было углубление в виде дерна, присыпанного листьями.
– Вы взяли его?
– Я его взял, скотчем обмотал.
– Здесь, на месте?
– Да.
– А чего прямо на месте его обматывали скотчем?
– Так как в задании было указано. Нужно обмотать скотчем. Я его обмотал, потом положил в пакет-майку. Примерно в той стороне приехал товарищ, мы сели и поехали по другим координатам.
– А для чего нужно было обматывать?
– Сказали, чтобы влага не попадала внутрь.
– Внутри были какие-то электронные устройства или что?
– Когда я на конечную точку приехал, то увидел, что да. Изначально я этого не знал.
– Что вам нужно было сделать с этим предметом?
– Нужно было перевезти по другим координатам.

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-34

Черный пакет, начиненный тротилом и гайками, Вабищевич с напарником в этот же день повезут в Столбцовский район. Уже в дороге главному фигуранту дела придет еще одно сообщение от СБУ, после которого можно было не сомневаться – речь ведется о теракте.

Инструкция для террористов. Как работали преступники в Беларуси? Обвиняемые дали показания-37

На изображении была четкая инструкция по расположению взрывчатки на ж/д полотне. А напротив того самого 829-го столба располагалась нефтебаза. Более того, кураторы указали Вабищевичу и время закладки бомбы – не ранее часа ночи.

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# Теракт # общество # Фотофакт

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