Лазуткин о Польше: «Пока власть не поменяется, мы не решим вопросы ни транзита, ни границы, ни накопления войск»
Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась дискуссия.
Кирилл Казаков, СТВ:
Почему поляки все равно пробивают эту позицию «усходніх крэсаў»? Картинки, где в картах нарисованы западные наши территории, входящие в состав Речи Посполитой второй. Рассказ о том, что товарищ Пилсудский такой великий демократ, хотя по уровню тоталитаризма Польша не уступала, как они говорят, тому же самому Советскому Союзу. Ты говоришь о том, что если бы польские войска вошли сюда, возможно бы не захватили страну, создали что-то другое либо просто не посмели бы перейти границу. Но втолковывается история, что это наша земля, это наши территории. И вдруг резко они получают такую штуку, а у белорусов по этому поводу праздник.
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы разбирали, например, новые польские учебники, которые там сегодня применяются. Последние года три. Там история Беларуси XX века изложена буквально в двух абзацах. Почему была КПЗБ, почему было сопротивление Польше они объясняют – потому что были подрывные элементы русские. Они засылали шпионов, влияли.
Кирилл Казаков:
То есть не белорусы, русские решили вопрос?
Андрей Лазуткин:
Да-да, исключительно. Только внешний фактор, местное население взбунтовали и поэтому так получилось. А так были счастливы. Никакие национальные проблемы там даже не затрагиваются. Если мы подробно пишем в учебниках, что было восстание на Нарочи рыбаков, было то, было это, было КПЗБ, были подпольные организации, там это все объявлено просто подрывными элементами. Были и вот точка. Это новая польская история.
Карты они правда рисуют, и причем это не только карты на бумаге. Там есть памятники, где выбиты барельефы с восточными территориями Польши, Украины и Беларуси. Да, это их современная политика.
Алена Сырова, СТВ:
Мы же все карты им не перерисуем, правильно? Если мы будем с этим бороться, то это смысла никакого не имеет.
Кирилл Казаков:
Преподавать по-своему историю мы должны.
Алена Сырова:
Конечно! Но у себя.
Андрей Лазуткин:
Когда у нас был такой «медовый месяц» с Польшей, историкам ставили задачу: давайте вместе с польскими историками совместно какую-то концепцию разработаем. Казалось бы, четыре поделить на два – будет два и два, договоримся как-то. Ничего подобного, история так не делится. Невозможно прийти к консенсусу, даже когда мы дружили. Сегодня с ними о чем-то договариваться в принципе невозможно. Пока там власть не поменяется, мы не решим вопросы ни транзита, ни границы, ни накопления войск.
Кирилл Казаков:
15 октября – время, когда должна поменяться власть. Ты веришь в это?
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Да нет, конечно.
Андрей Лазуткин:
Я думаю, что она может чуть-чуть ослабнуть. Лучший для нас вариант.
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