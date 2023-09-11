Лазуткин о Польше: «Пока власть не поменяется, мы не решим вопросы ни транзита, ни границы, ни накопления войск»

Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась дискуссия. Кирилл Казаков, СТВ:

Почему поляки все равно пробивают эту позицию «усходніх крэсаў»? Картинки, где в картах нарисованы западные наши территории, входящие в состав Речи Посполитой второй. Рассказ о том, что товарищ Пилсудский такой великий демократ, хотя по уровню тоталитаризма Польша не уступала, как они говорят, тому же самому Советскому Союзу. Ты говоришь о том, что если бы польские войска вошли сюда, возможно бы не захватили страну, создали что-то другое либо просто не посмели бы перейти границу. Но втолковывается история, что это наша земля, это наши территории. И вдруг резко они получают такую штуку, а у белорусов по этому поводу праздник.