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Лазуткин о Польше: «Пока власть не поменяется, мы не решим вопросы ни транзита, ни границы, ни накопления войск»

11 сентября 2023 18:39
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Дубликат бесценного груза. Почему «паспортный указ» наделал много шума? Как теперь будет проходить процедура, кому трэба дома бываць часцей и действительно ли такая мера – экзамен на любовь к Родине? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась дискуссия.

Кирилл Казаков, СТВ:
Почему поляки все равно пробивают эту позицию «усходніх крэсаў»? Картинки, где в картах нарисованы западные наши территории, входящие в состав Речи Посполитой второй. Рассказ о том, что товарищ Пилсудский такой великий демократ, хотя по уровню тоталитаризма Польша не уступала, как они говорят, тому же самому Советскому Союзу. Ты говоришь о том, что если бы польские войска вошли сюда, возможно бы не захватили страну, создали что-то другое либо просто не посмели бы перейти границу. Но втолковывается история, что это наша земля, это наши территории. И вдруг резко они получают такую штуку, а у белорусов по этому поводу праздник.

Лазуткин о Польше: «Пока власть не поменяется, мы не решим вопросы ни транзита, ни границы, ни накопления войск»-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Мы разбирали, например, новые польские учебники, которые там сегодня применяются. Последние года три. Там история Беларуси XX века изложена буквально в двух абзацах. Почему была КПЗБ, почему было сопротивление Польше они объясняют – потому что были подрывные элементы русские. Они засылали шпионов, влияли.

Кирилл Казаков:
То есть не белорусы, русские решили вопрос?

Андрей Лазуткин:
Да-да, исключительно. Только внешний фактор, местное население взбунтовали и поэтому так получилось. А так были счастливы. Никакие национальные проблемы там даже не затрагиваются. Если мы подробно пишем в учебниках, что было восстание на Нарочи рыбаков, было то, было это, было КПЗБ, были подпольные организации, там это все объявлено просто подрывными элементами. Были и вот точка. Это новая польская история.

Карты они правда рисуют, и причем это не только карты на бумаге. Там есть памятники, где выбиты барельефы с восточными территориями Польши, Украины и Беларуси. Да, это их современная политика.

Алена Сырова, СТВ:
Мы же все карты им не перерисуем, правильно? Если мы будем с этим бороться, то это смысла никакого не имеет.

Лазуткин о Польше: «Пока власть не поменяется, мы не решим вопросы ни транзита, ни границы, ни накопления войск»-4

Кирилл Казаков:
Преподавать по-своему историю мы должны.

Алена Сырова:
Конечно! Но у себя.

Андрей Лазуткин:
Когда у нас был такой «медовый месяц» с Польшей, историкам ставили задачу: давайте вместе с польскими историками совместно какую-то концепцию разработаем. Казалось бы, четыре поделить на два – будет два и два, договоримся как-то. Ничего подобного, история так не делится. Невозможно прийти к консенсусу, даже когда мы дружили. Сегодня с ними о чем-то договариваться в принципе невозможно. Пока там власть не поменяется, мы не решим вопросы ни транзита, ни границы, ни накопления войск.

Кирилл Казаков:
15 октября – время, когда должна поменяться власть. Ты веришь в это?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Да нет, конечно.

Андрей Лазуткин:
Я думаю, что она может чуть-чуть ослабнуть. Лучший для нас вариант.

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# Международная политика # общество # Андрей Лазуткин # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Марина Ленчевская # Фотофакт

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