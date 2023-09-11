«Прошу о высшей мере». Преступник признался о подготовке страшного теракта на БелЖД

Они готовились убивать мирных белорусов ради денег. КГБ раскрыл и обезвредил на территории нашей страны сразу три террористические группы, которые работали на спецслужбы Украины, рассказали в «Специальном репортаже» на СТВ. Подрывы железнодорожных путей, слежка за передвижением военной техники и оборудование схронов со взрывчаткой и оружием. Кто и по каким причинам попал в разряд предателей Родины и почему кровавым планам не суждено реализоваться?

Главным действующим лицом в истории с тремя неизвестными оказался вот этот мужчина – Борис Пухальский. С сотрудниками СБУ его познакомил Иван Лихолат. Они вместе работали в автосервисе, а после вместе собирали сведения о передвижении военной техники по стране, наличии российских солдат на территории воинской части в Слониме, расположении зенитно-ракетных комплексов и другую информацию оборонного характера. За подобные разведсведения украинская спецслужба не скупилась – оплата происходила сразу же после выполнения заданий. Причем Пухальский, в отличие от своих подельников, даже не скрывает истинную причину, по которой решился на измену родине.

Борис Пухальский, обвиняемый:

Я в этой войне поддерживаю позицию именно Украины, не поддерживаю позицию России, поэтому согласился помочь спецслужбам Украины.

Видимо, по этой же причине Пухальский по собственной инициативе обращался к СБУ с просьбой организовать для него въезд в Украину, чтобы в дальнейшем он мог участвовать в боевых действиях. Однако такой ценный и мотивированный агент врагу был нужен на территории Беларуси, чтобы реализовать самые кровавые террористические акции.

И одна из них, по замыслу СБУ, должна была состояться на ж/д путях в Толочинском районе. Именно туда куратор отправил агентов Пухальского и Лихолата на очередную разведку.

Иван Лихолат, обвиняемый:

Мы приехали, сфотографировали. По возвращении назад пришло сообщение, что в Вороновском районе заложена «посылка». Заехав в Вороновский район, мы забрали эту «посылку», в которой находилась 1 000 долларов, на что было сказано купить удочки, снасти рыбака и две рации. Две рации мы не могли найти, так как их не было в продаже. Он написал Борису Борисовичу не заморачиваться и продолжать задачу.

Переводя на понятный русский язык, продолжать задачу – значит следовать дальнейшей кровавой инструкции сбушного куратора. Теперь нужно было ехать в Кобринский район. Там, в лесном массиве, в десятке километров от украинской границы агентов ждал очередной тайник.

Вот только из всей троицы осуществить уже очевидный теракт решился один Пухальский. Он забирает взрывное устройство из схрона и вновь едет в Толочинский район. Что было дальше, мужчина четко расскажет сам в ходе проверки показаний на месте.

Я прибыл с железнодорожного переезда в Толочинском районе, деревня Заречье Витебской области. Прошел пешком с той стороны до 155-го столба линии электропередач. Взрывное устройство закладывал на третьи рельсы от столба.

Я его развернул, размотал провода. К взрывчатому веществу был примотан магнит, на краях провода был детонатор. Детонатор я сразу вставил во взрывчатое вещество. На магнитах прикрепил его к боковой части рельса. Чтобы не падало, подложил камень.

Далее размотал полностью провода. Повесил сверху, тоже на магнитах, на рельс. И включил тумблер в другое положение. После этого я покинул место.