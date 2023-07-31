Санкционные запчасти к импортной технике уже поставляются в Беларусь – директор сельхозпредприятия

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.

Алена Сырова, СТВ:

А как на вас сказались санкции? Мы, конечно, уже вроде как об этом забыли, но вместе с тем пришлось же по-определенному образу перестроиться.

Кирилл Казаков, СТВ:

Может быть, семена где-то искать, может, удобрения?

Алена Сырова:

Техника, которой вы обрабатываете свои поля, она же ломается, выходит из строя. Что-то ж было не только белорусское у вас.