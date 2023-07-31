Санкционные запчасти к импортной технике уже поставляются в Беларусь – директор сельхозпредприятия

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.
Алена Сырова, СТВ:
А как на вас сказались санкции? Мы, конечно, уже вроде как об этом забыли, но вместе с тем пришлось же по-определенному образу перестроиться.
Кирилл Казаков, СТВ:
Может быть, семена где-то искать, может, удобрения?
Алена Сырова:
Техника, которой вы обрабатываете свои поля, она же ломается, выходит из строя. Что-то ж было не только белорусское у вас.
Александр Багель, генеральный директор ОАО «Рассвет имени К.П. Орловского» Могилевской области:
Вот вы абсолютно правильно сказали, что самая больная точка, на мой взгляд, это запасные части к импортной технике. Удлинилась цепочка поставки. То есть разные схемы, которые по времени удлинились, а по стоимости подорожали. Что касается белорусского производства, белорусских товаров, которые нам необходимы, мы тут больших проблем не видим. А вот импортная есть. Санкции сказались. Но сейчас оно становится немножко лучше и лучше. Потому что те, кто нам это поставляют, наши партнеры, они тоже приспосабливаются постепенно к санкциям. Все хотят заработать.
Сергей Кравцов, генеральный директор института земледелия НАН Беларуси, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Импортозамешение серьезное. Если вот по семенам взять, зерновая группа, 87 % – это семена белорусской селекции.
Кирилл Казаков:
Год назад мы тоже говорили об этой теме, и как раз возник вопрос о том, что да, все хорошо, но семян иногда не хватает. Есть специальные какие-то селекции, что-то нужно завозить, для того, чтобы все наши пять зон засадить той самой культурой, которая нужна, и чтобы она выросла, действительно нужно что-то какое-то вот свое, но импортное. Я вот свои семена знаю, но в Польше их покупал.
Читайте также:
Фермерские продукты чем-то отличаются от СПК или это дутая история? Собрали несколько мнений
«Темпы роста экспорта – более 170% у нас». Насколько популярна белорусская техника за границей?
Чтобы начальник не ругался – прокурор рассказал, зачем делают приписки в АПК