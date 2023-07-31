Фермерские продукты чем-то отличаются от СПК или это дутая история? Собрали несколько мнений

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.

Кирилл Казаков, СТВ:

Маркетинговая стратегия в Минске у нас такая, что ни откроешь какую-то социальную сеть – везде фермерские продукты. И там говорят, слушайте, мы все равно знаем, что куры, например, даже на любой птицефабрике, а птицефабрика чаще всего связана с СПК каким-то образом, они там на лекарствах на каких-то сидят. А вот у нас фермерские сыры, фермерское молоко. На рынок приедешь, а он в четыре раза дороже. Алена Сырова, СТВ:

Мне почему-то кажется, что это все-таки дутая история. Кирилл Казаков:

Она реально дутая, это маркетинг.