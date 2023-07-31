Фермерские продукты чем-то отличаются от СПК или это дутая история? Собрали несколько мнений
Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов собрались на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.
Кирилл Казаков, СТВ:
Маркетинговая стратегия в Минске у нас такая, что ни откроешь какую-то социальную сеть – везде фермерские продукты. И там говорят, слушайте, мы все равно знаем, что куры, например, даже на любой птицефабрике, а птицефабрика чаще всего связана с СПК каким-то образом, они там на лекарствах на каких-то сидят. А вот у нас фермерские сыры, фермерское молоко. На рынок приедешь, а он в четыре раза дороже.
Алена Сырова, СТВ:
Мне почему-то кажется, что это все-таки дутая история.
Кирилл Казаков:
Она реально дутая, это маркетинг.
Сергей Кравцов, генеральный директор института земледелия НАН Беларуси, заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Знаете, если бы у нас было что-то там, антибиотики или некачественное мясо, у нас бы не было экспорта в 8,5 миллиарда. Мы только в молоке 20-30 % сами используем, остальные 70 % уходят на экспорт. И где с руками и ногами забирают нашу продукцию, больше тысячи наименований молочных изделий только, 100 стран мира, и мы это все экспортируем. Поэтому цена и качество, поверьте, везде попробуешь, и белорусское качество есть.
Кирилл Казаков:
Вы куда-то продаете свою продукцию? Только государству либо у вас есть какие-то прямые поставки за границу?
Александр Багель, генеральный директор ОАО «Рассвет имени К.П. Орловского» Могилевской области:
Нет, ну, смотря что. Если молоко и мясо, то мы сдаем государству, потому что у нас объемы большие, это все-таки сложновато. А что касается овощей, которые мы выращиваем, яблок, рыба, это мы торгуем туда, куда хотим. У нас есть своя оптовая торговля, в том числе и за рубеж уходит продукция, поэтому тут разнопланово.
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