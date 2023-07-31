Опасная конкуренция или стимул улучшаться? Разбираемся, нужны ли магазины целиком из белорусских брендов

Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов соберутся на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.

«Мы не можем изменить климат». В Беларуси зона рискованного земледелия? Мнение ученого.

Кирилл Казаков, СТВ:

А вот смотрите, мы сейчас стали говорить по поводу Минска, сейчас в Минске уже второй магазин пытаются открыть, когда будут продаваться белорусские бренды. Есть торговый центр «Столица», сейчас в «Магните» … откроется и вроде идут разговоры, что в Каменной горке, там очень большой торговый центр сейчас государству отошел, тоже откроют. Насколько это в принципе понятная и правильная конкуренция, когда ты вдруг в одном магазине, вот есть этот «Любимый Брест» уже всеми за счет кобринского мороженого, неважно из-за чего, в «Столице», все знают, что делают в Брестской области. Может, каждая область свой кусочек…

Алена Сырова, СТВ:

В торговом центре, в «Магните», будет как раз каждой области магазин.

Кирилл Казаков:

Согласен. У вас есть такие планы?