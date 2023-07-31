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Опасная конкуренция или стимул улучшаться? Разбираемся, нужны ли магазины целиком из белорусских брендов

31 июля 2023 17:59
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Новости Беларуси. Почему в АПК до сих пор хромает дисциплина и каким образом это искоренить? Что нужно для того, чтобы не попадать в блэк-лист прокуратуры и госконтроля? Почему сражения на аграрном фронте – дело каждого белоруса? Теоретики и практики от сельского хозяйства, представители контролирующих органов соберутся на площадке ток-шоу «По существу» для обсуждения важных вопросов.

«Мы не можем изменить климат». В Беларуси зона рискованного земледелия? Мнение ученого.

Кирилл Казаков, СТВ:
А вот смотрите, мы сейчас стали говорить по поводу Минска, сейчас в Минске уже второй магазин пытаются открыть, когда будут продаваться белорусские бренды. Есть торговый центр «Столица», сейчас в «Магните» … откроется и вроде идут разговоры, что в Каменной горке, там очень большой торговый центр сейчас государству отошел, тоже откроют. Насколько это в принципе понятная и правильная конкуренция, когда ты вдруг в одном магазине, вот есть этот «Любимый Брест» уже всеми за счет кобринского мороженого, неважно из-за чего, в «Столице», все знают, что делают в Брестской области. Может, каждая область свой кусочек…

Алена Сырова, СТВ:
В торговом центре, в «Магните», будет как раз каждой области магазин.

Кирилл Казаков:
Согласен. У вас есть такие планы?

Опасная конкуренция или стимул улучшаться? Разбираемся, нужны ли магазины целиком из белорусских брендов-1

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома:
Конечно, это здравый смысл в этом. Потому что там между собой, во-первых, есть конкуренция, во-вторых, есть общение, в-третьих, предприятие дорабатывает, что создать новое – в этом и есть жизнь. При этом потребитель рад, там уже и проявляется и цена, и качество. И все остальное. Так что, в этом очень здравый смысл, когда человек может приехать, купить все, что необходимо, не тратя топливо, переезжая в другой магазин. Затратный механизм и время – это тоже нужно учитывать. Сегодня многие дорожат своим временем, дорожат своими затратами, они лучше приедут, может, даже чуть дороже, но не будут терять время.

«Люди живут, получают всегда вовремя достойную зарплату». Есть ли прибыль у белорусского сельского хозяйства?

# Предприятия Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Сергей Примаченко # Фотофакт

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