Санкции, ковид и почему наше здравоохранение лучше европейского – интервью с Дмитрием Шевцовым

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Шевцов. «Мне было 29 лет». Почему решил сменить практику медика на административную работу?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Что послужило триггером, чтобы уйти в административную деятельность? Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

В свое время я, работая в отделении реанимации врачом-реаниматологом, на планерке заведующий реанимации говорит: там первый зам ушел, не хочешь себя предложить? Посмеялись, а потом мне так запала доминанта. Думаю: почему нет? Говорю главному врачу: хочу предложить свою кандидатуру на должность первого заместителя. Шок был, конечно, у человека, потому что я достаточно молодой. Мне было 29 лет. Врача-реаниматолога не испугаешь. Он говорит: не-не-не, это намного сложнее работа. В реанимации ты либо видишь эффект своей работы, либо не видишь. А здесь эффект работы ты можешь увидеть через 10-20 лет. А может быть, ты уйдешь на пенсию, и только тогда его увидишь. Мы с ним побеседовали, а потом он сказал: я собираюсь ехать в управление здравоохранения, поедешь со мной, буду представлять тебя на должность. О работе врача-реаниматолога Александр Осенко:

Реаниматолог – это специфическая квалификация. Вы, по сути, возвращали людям жизнь. Что вы чувствовали в этот момент?

Дмитрий Шевцов:

Безусловно, ты относишься к этому как к работе – по-другому нельзя. В противном случае наступит выгорание и никому от этого легче не будет. Но когда ты видишь результат своего труда, спасенную жизнь, это здорово. Это очень сложная работа, работа в команде. Речи о том, что я вылечил пациента, априори не стоит. И так ни один реаниматолог никогда не скажет, потому что работает команда. Но когда ты понимаешь, что победил болезнь и спас человеку жизнь, то все энергозатраты, которые ты когда-то тратил, компенсируются. Как и зачем переехал в столицу?

Александр Осенко:

Как вы оказались в Минске? Дмитрий Шевцов:

Работая в Жлобине первым заместителем главного врача, однажды приехал начальник управления здравоохранения Гомельского облисполкома, который побеседовал с главным врачом. Потом пришел ко мне и говорит: как работается? Я говорю: хорошо работается. Он говорит: учиться хочешь? Я говорю: хочу! Тогда Министерство здравоохранения организовывало, на мой взгляд, самые великолепные курсы для организаторов здравоохранения, двухгодичные. Наподобие того, что сейчас делает Академия управления. Я поступил на курсы, и нам преподавали организацию здравоохранения, маркетинг, экономику. То есть нас готовили всесторонними организаторами. Моя коллега на курсах из Минска работала в райздравотделе. В начале 2000-х райздравы ликвидировались, она возглавила центральную поликлинику и позвала к себе на работу. И я переехал в Минск. Через год она пошла работать в Минздрав, а я возглавил поликлинику. «Паники не было». Как работали во времена ковида?

Александр Осенко:

Все мы помним ковид. Где вы трудились? Дмитрий Шевцов:

На передовой. Я потом, когда уже анализировал всю ситуацию… Закончился созыв, буквально в первых числах января 2020 года я приступил к должности главного врача 1-й клинической больнице. Прошло пару месяцев, мы получили нулевого пациента – и все закрутилось. Сначала мы занимались открытием различных «грязных» зон в других учреждениях, потом первая больница периодически тоже закрывалась на ковид. Несмотря на то, что у нас специфика такая серьезная – и нефрологическое отделение, и кардиохирургия. Тяжело было, но вместе с коллегами, с командой, с Министерством, с государством мы справились с этой задачей. Александр Осенко:

На тот момент была паника? Я просто отсылаю к тем тезисам Президента, что нет никакой паники, ничего останавливать не будем, у нас локдауна не будет. Будем просто методично бороться с этим заболеванием.

Дмитрий Шевцов:

Наверное, как перед боем. Ты можешь паниковать, будут страхи, опасения. А потом, когда уже переступил, то нет смысла паниковать и чего-то бояться. Поэтому, когда организовали «грязную» зону, было сложно – кто же первая команда, которая пойдет работать в ковидное отделение? Собирали из разных отделений. Пришло достаточное количество людей, которые сказали: да, однозначно. Были и те, кто боялся по каким-то причинам. Никаких проблем, человеческий фактор всегда работает. Но было более чем достаточно людей, которые сказали: мы готовы идти туда. И врачи-реаниматологи, которые работали нон-стоп по 12 часов, не выходя. Команда пошла, спустя месяц-два все смотрят, что ничего не происходит. Человек, работающий в ковидном отделении является самым защищенным от ковида, потому что он одет полностью. Александр Осенко:

А было какое-то взаимодействие с зарубежными коллегами? Дмитрий Шевцов:

Конечно. Александр Осенко:

А как они относились к тому, что у нас нет локдауна? Дмитрий Шевцов:

Знаете, когда мы говорим про систему здравоохранения, там не обсуждались эти вопросы. Были телемосты с Китаем, с другими нашими коллегами. И мы обменивались на уровне министерств здравоохранения информацией по тактике лечения, по подходам, по изменению самого вируса. Эти вопросы не подымались, это был такой внешнеполитический контур: как это так, все закрылись, одна Беларусь самая умная. Позвали и согласился – как возглавил Ассоциацию врачей?

Александр Осенко:

Когда вы начали возглавлять Ассоциацию врачей? Дмитрий Шевцов:

В 2011 году. Мой преподаватель, который преподавал как раз таки у меня в Академии последипломного образования двухгодичные эти курсы организации здравоохранения, он приехал ко мне на работу. Я работал главным врачом в поликлинике. И говорит: я являюсь первым заместителем Ассоциации врачей, знаешь такую? Ну, знаю, конечно. Я хочу, чтобы ты его возглавил. Давай, мы тебе будем помогать, нам надо взгляд молодой, который будет помогать развитию ассоциации. Я говорю, вы что, серьезно говорите? Он даже со мной беседу проводил, насколько это важно. Я согласился. Вот возглавляю ассоциацию до сих пор. На самом деле, очень интересный раздел работы. Реально мы являемся партнерами Министерства здравоохранения по решению ряда вопросов, особенно подготовки, переподготовки наших специалистов. Участие наших врачей, ученых-медиков в различных симпозиумах, которые проводятся на территории Республики Беларусь. В других странах, когда люди приезжают туда, они не только приносят что-то новое в систему здравоохранения, но и позиционируют Республику Беларусь и систему здравоохранения на международной арене. Тем больше людей узнают о наших достижениях, а нам есть чем хвалиться, уж поверьте. И формируется мнение о Республике Беларусь, о системе здравоохранения, о наших врачах-специалистах как о специалистах очень высокого класса. «ФАПы мотивируют и заработной платой, и технологиями»

Александр Осенко:

Молодые врачи. Как они себя сейчас ощущают? Компетенции выросли. Совершенно другой объем информации. Идут в профессию с удовольствием? Дмитрий Шевцов:

Идут. Все равно будут категории людей, детей, которые захотят связывать себя с различными специальностями, в том числе медициной. Мы видим, насколько одаренные дети сейчас поступают. Александр Осенко:

В ФАПы идут? Дмитрий Шевцов:

ФАПы мотивируют и заработной платой, и оснащением, и технологиями. Надо время, но этот маховик уже завертелся, он уже пошел. Самое главное не сбавлять обороты, чтобы мы смогли на должный уровень вывести все четыре ступени оказания медицинской помощи. Почему Беларусь лидер в здравоохранении по сравнению с Европой? Александр Осенко:

В сравнении с развитыми европейскими странами…