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Глава Белорусского Красного Креста о решении Лукашенко во время ковида: это спасло белорусов

30 июня 2024 07:28
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Шевцов.

Глава Белорусского Красного Креста о решении Лукашенко во время ковида: это спасло белорусов-1

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Это была абсолютно взвешенная дальновидная политика. Сказать сложно: интуитивная либо взвешенно-прагматичная. Но она была правильной. И в любом случае здесь была, конечно, интуиция нашего Президента. Потому что, анализируя на протяжении 30 лет различные его поступки, ты понимаешь, что это человек, который обладает очень развитой интуицией. И, конечно, профессионализм и прагматическая составляющая, когда он сказал: а жрать мы что будем? Это вот, понимаете, на самом деле, что мы есть будем, люди дорогие, если мы сейчас закроемся? Вот, а у нас ничего не остановилось. У нас самая низкая заболеваемость была. И то, что мы не закрылись, это спасло белорусов в прямом смысле.

Шевцов рассказал о шокирующих случаях из практики врача: ты сделал все, но не смог спасти.

# Интервью # общество # Александр Осенко # Дмитрий Шевцов

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