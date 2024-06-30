Глава Белорусского Красного Креста о решении Лукашенко во время ковида: это спасло белорусов

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Это была абсолютно взвешенная дальновидная политика. Сказать сложно: интуитивная либо взвешенно-прагматичная. Но она была правильной. И в любом случае здесь была, конечно, интуиция нашего Президента. Потому что, анализируя на протяжении 30 лет различные его поступки, ты понимаешь, что это человек, который обладает очень развитой интуицией. И, конечно, профессионализм и прагматическая составляющая, когда он сказал: а жрать мы что будем? Это вот, понимаете, на самом деле, что мы есть будем, люди дорогие, если мы сейчас закроемся? Вот, а у нас ничего не остановилось. У нас самая низкая заболеваемость была. И то, что мы не закрылись, это спасло белорусов в прямом смысле.

Шевцов рассказал о шокирующих случаях из практики врача: ты сделал все, но не смог спасти.