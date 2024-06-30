Почему диспансеризация особенно нужна мужчинам – фактами поделился Дмитрий Шевцов
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Шевцов.
Шевцов рассказал о шокирующих случаях из практики врача: ты сделал все, но не смог спасти.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Диспансеризация.
Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Это наша гордость. Я участвовал в начале этой диспансеризации еще молодым врачом, потому что она уже очень давно, я не знаю сколько, 15 лет уже идет в нашей стране. И вот ты думаешь: боже, это настолько затратно, это настолько сложно, да? А потом, когда ты понимаешь, какова это отдача. Как организатор ты понимаешь, что то, что закладывалось лет 15 тому назад, начинает только реализовываться сейчас, постепенно. Это один из разделов вообще программы демографической безопасности нашей страны.
И вот диспансеризация является таким триггером своим, каким-то зеркальцем, к которому мы можем смотреть и видеть ситуацию с обратной стороны. Все ли сделали мы, видно на бумаге. А потом в зеркальце смотрим: а есть же же приверженность у наших пациентов или нет? И мы видим, что она есть, но недостаточно все равно. Потому что давайте смотреть.
Александр Осенко:
А в чем недостаточно?
Дмитрий Шевцов:
Ожидаемая продолжительность жизни у женщин 78 лет. А у мужчин 69 – разрыв 9 лет. Что, мужчины и женщины живут в разных условиях? Нет. Питаются разной пищей? Нет.
Александр Осенко:
Просто мы их бережем.
Дмитрий Шевцов:
Опять же, сгораем на работе. Вот, точно. В прямом смысле этого слова. На самом деле мужчина менее привержен к обследованиям, к лечению, чем женщина. Надо рассказывать людям, надо объяснять, что если не будете делать то, что вам говорят, то в ближайшем будущем может случиться катастрофа. Начали заниматься с детьми с детских садов, вернулись наконец-то зарядки, вернулся наконец-то здоровый образ жизни и другие вещи, популяризация спорта.
Александр Осенко:
И даже в трудовое законодательство внесли. Чтобы обязательно был день, чтобы проверить свое здоровье.
Дмитрий Шевцов:
Это борьба за выживание через демографическую безопасность, через диспансеризацию, через обследование, через иногда заставление людей пойти на диспансеризацию. Для этого государство сделало целый день. Идите – обследуйтесь.
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