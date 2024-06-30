Глава БКК о детях-беженцах из Украины: слезы наворачивались – как такое может быть в XXI веке?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Шевцов.

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Мы занимались и будем заниматься этой работой, чтобы дети чувствовали детство, потому что когда ты приезжаешь туда и видишь те ситуации, тот образ жизни нечеловеческий, в котором находятся эти дети, ты понимаешь, что они не знают, что такое другое детство. То же самое было у нас в «Брузгах», когда мы видели тех деток, которые три-четыре дня ничего не ели. Беженцы. Когда ты им даешь еду, и он жадно ест этот хлеб – просто слеза наворачиваются. У мужика, взрослого… Хочется рыдать. Ну как такое может быть в XXI веке?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

А как формируется этот вот гуманитарный груз? Кто помогает?