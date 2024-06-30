Глава БКК о детях-беженцах из Украины: слезы наворачивались – как такое может быть в XXI веке?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Шевцов.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Дмитрий Шевцов.
Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Мы занимались и будем заниматься этой работой, чтобы дети чувствовали детство, потому что когда ты приезжаешь туда и видишь те ситуации, тот образ жизни нечеловеческий, в котором находятся эти дети, ты понимаешь, что они не знают, что такое другое детство. То же самое было у нас в «Брузгах», когда мы видели тех деток, которые три-четыре дня ничего не ели. Беженцы. Когда ты им даешь еду, и он жадно ест этот хлеб – просто слеза наворачиваются. У мужика, взрослого… Хочется рыдать. Ну как такое может быть в XXI веке?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
А как формируется этот вот гуманитарный груз? Кто помогает?
Дмитрий Шевцов:
Если бы не подключилось наше общество, да, а наша общественность, то ничего не было. Вся помощь наших партнеров, она пришла, но она пришла спустя месяц-полтора. А вот в этот период времени, от нуля до 30-45 дней, что делать? И вот сразу же подключилась вся общественность. Государство подключилось, облисполком подключился, Совет Республики подключился – тогда подключились все.
Александр Осенко:
Волонтеры откуда были?
Дмитрий Шевцов:
Волонтеры были отовсюду. Школьники, БРСМ, БСЖ, «Белая Русь», профсоюзы. Просто люди приезжали, они говорили: мы хотим помогать, мы приехали группой – хотим помогать. Боже упаси! Мы всегда были рады, потому что руки нужны были. В день мы привозили и раздавали четыре тонны продуктов.
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